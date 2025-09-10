Boxe brasileiro garante quatro lugares no pódio no Mundial de Liverpool

O boxe brasileiro garantiu, nesta quarta-feira, quatro medalhas no Mundial de Liverpool, na Inglaterra. Rebeca Lima, Isaias 'Samurai' Ribeiro, Luiz Gabriel Oliveira, o 'Bolinha', e Yuri Falcão venceram suas lutas e alcançaram as semifinais do torneio.

Nas competições de boxe não existe disputa de terceiro lugar. Os dois lutadores derrotados nas semifinais ficam automaticamente com a medalha de bronze.

O resultado supera em quantidade a expectativa da comissão técnica comandada pelo coordenador Mateus Alves e pelo treinador Paco Garcia, que previam uma medalha no masculino e uma no feminino.

Rebeca Lima derrotou com facilidade a colombiana Camila Camilo na categoria 60 quilos, enquanto Samurai eliminou o norte-americano Malachi George entre os 90 quilos.

Na categoria 60 quilos, Bolinha confirmou seu favoritismo, ao derrotar o polonês Pawel Brach. Outro que teve belo desempenho foi Yuri Falcão, sobrinho dos medalhistas olímpicos Yamaguchi e Esquiva Falcão, ao passar pelo japonês Nishiyama Shion, nos 65kg.

Os brasileiros terão grandes desafios pela frente. Três semifinais serão na sexta-feira. Rebeca vai disputar uma vaga na final, às 11 horas, diante da casaque Viktoriya Grafeyeva, de quem perdeu na final da Copa do Mundo, no Casaquistão, em Astana.

Às 15h45, Bolinha vai encarar Radoslav Rosenov, da Bulgária. Isaías vai ter pela frente, às 16h30, o duríssimo Loren Alfonso, do Azerbaijão, medalha de bronze em Tóquio/2020 e prata em Paris/2024. No sábado, às 10h30, Yuri Falcão vai enfrentar o atual campeão olímpico, Erislandy Álvarez, de Cuba.