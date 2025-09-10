Botafogo x Vasco: veja onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações
O Botafogo encara o Vasco nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos, pela partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Com o placar de 1 a 1 no jogo de ida, quem vencer o novo duelo garante vaga na semifinal.
Onde assistir?
O jogo será transmitido por SporTV, Premiere e Prime Video (Streaming).
Como chega o Botafogo?
O Botafogo chega para o confronto com três jogos de invencibilidade. Além do empate diante do Vasco, o time venceu Juventude e Red Bull Bragantino, respectivamente. Para a decisão, porém, o Fogão não contará com o goleiro John, negociado com o futebol inglês. Neto será o substituto. No ataque, o venezuelano Savarino pode dar lugar a Santiago Rodríguez, já que esteve em campo na última terça-feira (9) pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Situação semelhante vive o brasileiro Vitinho, que deve ser substituído por Mateo Ponte na lateral.
Como chega o Vasco?
Após o empate contra o Botafogo, o Vasco entrou em campo contra o Sport, pelo Brasileirão, e venceu por 3 a 2. A tendência para o clássico é que Fernando Diniz mantenha a base do time do jogo de ida, com a única novidade sendo o retorno de Tchê Tchê no meio-campo.
Histórico do confronto
Em competições oficiais, as equipes se enfrentaram 362 vezes, com 154 triunfos do Vasco, 106 empates e 102 vitórias do Botafogo.
Veja o histórico dos últimos cinco confrontos:
27/08/2025: Vasco 1 x 1 Botafogo (Copa do Brasil)
12/07/2025: Vasco 0 x 2 Botafogo (Brasileirão)
23/02/2025: Vasco 1 x 0 Botafogo (Campeonato Carioca)
5/11/2024: Botafogo 3 x 0 Vasco (Brasileirão)
29/06/2024: Vasco 1 x 1 Botafogo (Brasileirão)
Prováveis escalações
Botafogo: Neto, Mateo Ponte, Alexander Barboza, Kaio Pantaleão e Alex Telles; Newton, Danilo, Marlon Freitas e Jefferson Savarino (Álvaro Montoro); Santiago Rodríguez e Arthur Cabral
Técnico: Davide Ancelotti
Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique, Hugo Moura, Lucas Freitas e Lucas Piton; Tchê Tchê e Cauan Barros; Rayan, Philippe Coutinho e Nuno Moreira; Pablo Vegetti
Técnico: Fernando Diniz
Arbitragem
Rodrigo Jose Pereira de Lima (PE) será o árbitro do confronto, ao lado dos assistentes Guilherme Dias Camilo (MG) e Alex Ang Ribeiro (SP). Já o VAR ficará por conta de Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (RN).
Próximo jogo Botafogo
São Paulo x Botafogo | Brasileirão
Data e horário: 14 de setembro, às 17h30 (de Brasília)
Local: Morumbis
Próximo jogo Vasco
Vasco x Ceará | Brasileirão
Data e horário: 14 de setembro, às 20h30 (de Brasília)
Local: São Januário
FICHA TÉCNICA
BOTAFOGO X VASCO
Competição: Copa do Brasil
Local: Estádio Nilton Santos
Data: 11 de setembro de 2025 (Quinta-feira)
Horário: 21h30 (de Brasília)
Transmissão: Sportv, Premiere e Prime Video (Streaming)