Botafogo finaliza preparação para duelo contra o Vasco; veja provável escalação

10/09/2025 22h09

Nesta quarta-feira, o Botafogo encerrou a preparação para encarar o Vasco, pelo duelo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. A bola rola nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos.

Para o confronto, o técnico Davide Ancelotti não contará com o goleiro John, negociado com o futebol inglês. Neto será o substituto. No ataque, o venezuelano Savarino pode dar lugar a Santiago Rodríguez, já que esteve em campo na última terça-feira (9) pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Situação semelhante vive o brasileiro Vitinho, que deve ser substituído por Mateo Ponte na lateral.

Deste modo, o Botafogo deve ir a campo com: Neto; Mateo Ponte, Alexander Barboza, Kaio Pantaleão e Alex Telles; Newton, Danilo, Marlon Freitas e Jefferson Savarino (Álvaro Montoro); Santiago Rodríguez e Arthur Cabral

A equipe carioca chega para o confronto após uma goleada por 4 a 1 sobre o Red Bull Bragantino, no último dia 30 (sábado), pelo Brasileirão.

Com o empate por 1 a 1 no jogo de ida, o Fogão necessita de uma vitória simples sobre o rival. Em caso de nova igualdade no marcador, a decisão irá para os pênaltis.

