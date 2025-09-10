Topo

Esporte

Botafogo e Vasco jogam para manter "alta média de gols" no Nilton Santos

10/09/2025 16h34

Botafogo e Vasco vão decidir nesta quinta-feira um classificado para as semifinais da Copa do Brasil. Se depender dos últimos dois jogos entre as equipes no estádio Nilton Santos, há a expectativa de um duelo equilibrado e emocionante. Em jogos com muitos gols, cada equipe conquistou uma vitória.

Botafogo goleia por 3 a 0

No duelo mais recente no estádio Nilton Santos, válido pelo Brasileirão 2024, o Botafogo venceu por 3 a 0 diante de sua torcida. Savarino e Luiz Henrique marcaram logo no início, e Júnior Santos ampliou no segundo tempo, garantindo o triunfo alvinegro com autoridade.

Vasco vence em jogo de seis gols

No confronto anterior, pelo Carioca de 2024, a festa foi do Vasco, que bateu o rival no Nilton Santos por 4 a 2 em um jogo eletrizante. Pablo Vegetti, com dois gols (um de pênalti), foi o grande destaque. Lucas Piton e Pablo Galdames também marcaram, enquanto o Botafogo descontou com Eduardo, autor de dois gols.

Clássico de alto número de gols

Em 2025, já foram registrados três encontros entre as equipes, todos com mando do Vasco. O retrospecto do ano está equilibrado: com uma vitória para cada lado e um empate.

Ficha do jogo

Botafogo x Vasco da Gama

? Data: 11/09/2025 (amanhã)
? Horário: 21h30
? Competição: Copa do Brasil - quartas de final (jogo de ida: 1 a 1)
?? Local: Estádio Nilton Santos
? Onde assistir: Prime Video. 

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Esporte

Recém-contratado, Lerryan Douglas exalta papel de Hall da Fama do UFC: "Mudou minha carreira"

São Paulo atualiza situações de Lucas Moura e Oscar; confira

Em recuperação, Arboleda e Marcos Antônio participam de todo o treino do São Paulo

Botafogo e Vasco jogam para manter "alta média de gols" no Nilton Santos

Onde vai passar Corinthians x Athletico pela Copa do Brasil? Como assistir ao vivo

Altitude é de verdade: troquei Bolívia x Brasil pela máscara de oxigênio

Polícia da Espanha prende torcedor do Oviedo acusado de insulto racial a Mbappé

26ª Volta Ciclística Internacional do Grande ABCD terá chegada em Diadema

Com Neto e Arthur Zanetti, COB Expo reúne medalhistas olímpicos em palestra

Junior Alonso é homenageado por marca histórica no Atlético-MG

Jovem celebra estreia pelo Palmeiras sub-20 após chegada por empréstimo do América-MG