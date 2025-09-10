Botafogo e Vasco jogam para manter "alta média de gols" no Nilton Santos
Botafogo e Vasco vão decidir nesta quinta-feira um classificado para as semifinais da Copa do Brasil. Se depender dos últimos dois jogos entre as equipes no estádio Nilton Santos, há a expectativa de um duelo equilibrado e emocionante. Em jogos com muitos gols, cada equipe conquistou uma vitória.
Botafogo goleia por 3 a 0
No duelo mais recente no estádio Nilton Santos, válido pelo Brasileirão 2024, o Botafogo venceu por 3 a 0 diante de sua torcida. Savarino e Luiz Henrique marcaram logo no início, e Júnior Santos ampliou no segundo tempo, garantindo o triunfo alvinegro com autoridade.
Vasco vence em jogo de seis gols
No confronto anterior, pelo Carioca de 2024, a festa foi do Vasco, que bateu o rival no Nilton Santos por 4 a 2 em um jogo eletrizante. Pablo Vegetti, com dois gols (um de pênalti), foi o grande destaque. Lucas Piton e Pablo Galdames também marcaram, enquanto o Botafogo descontou com Eduardo, autor de dois gols.
Clássico de alto número de gols
Em 2025, já foram registrados três encontros entre as equipes, todos com mando do Vasco. O retrospecto do ano está equilibrado: com uma vitória para cada lado e um empate.
Ficha do jogo
Botafogo x Vasco da Gama
? Data: 11/09/2025 (amanhã)
? Horário: 21h30
? Competição: Copa do Brasil - quartas de final (jogo de ida: 1 a 1)
?? Local: Estádio Nilton Santos
? Onde assistir: Prime Video.