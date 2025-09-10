Topo

Bolívia vence Brasil e garante vaga na repescagem da Copa do Mundo

10/09/2025 07h46

(Reuters) - Um gol de pênalti de Miguel Terceros deu à Bolívia uma vitória por 1 x 0 sobre o Brasil na terça-feira, garantindo vaga na repescagem da Copa do Mundo de 2026 e mantendo vivas as esperanças de retornar ao torneio após 32 anos.

A vitória no estádio de El Alto, no último dia das eliminatórias sul-americanas, levou a Bolívia a 20 pontos e ao sétimo lugar na classificação, à frente da Venezuela, que perdeu por 6 x 3 para a Colômbia em Maturín.

O Brasil terminou em quinto lugar, com 28 pontos. A liderança ficou com a Argentina, seguida por Equador, Colômbia e Uruguai. O sexto colocado Paraguai também se garantiu no Mundial.

Ao chegar à repescagem, a Bolívia formará um grupo de seis equipes que participarão de um novo formato de repescagem, com duas equipes da Concacaf, uma da África, uma da Ásia e uma da Oceania.

Dois países ganharão seu lugar na Copa do Mundo como resultado do torneio, que será disputado entre 26 e 31 de março de 2026 nas cidades mexicanas de Monterrey e Guadalajara.

Na partida de terça-feira, o Brasil, que fez várias mudanças em relação ao time que se apresentou na rodada anterior, saiu para pressionar no início do jogo, mas recuou após alguns minutos devido à altitude de mais de 4.000 metros.

O time da casa então aproveitou os espaços e tentou abrir o placar com chutes de longa distância que foram bem contidos pelo experiente goleiro Alisson. A Bolívia tentou dois chutes de Terceros, aos 16 e 26 minutos.

O jovem atacante se vingou com o pênalti marcado pelo árbitro chileno Cristian Garay por uma falta de Bruno Guimarães sobre Roberto Carlos Fernández.

(Por Daniela Desantis)

