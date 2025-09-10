Topo

Esporte

Bahia anuncia venda de Lucho Rodríguez para clube árabe

10/09/2025 12h40

Nesta quinta-feira, o Bahia anunciou a venda do atacante Lucho Rodríguez para o Neom, da Arábia Saudita. O Esquadrão de Aço comunicou que manteve 25% dos direitos econômicos do atleta.

Os valores de transferência não foram divulgados oficialmente. No entanto, o jornalista italiano Fabrizio Romano aponta que o Bahia recebeu cerca de 21 milhões de euros (R$ 133 milhões) pelo atacante.

Lucho estava no Bahia desde julho de 2024 e se despede da equipe com 69 partidas jogadas, 20 gols e três assistências. O uruguaio conquistou um Campeonato Baiano e uma Copa do Nordeste durante seu tempo no clube.

Situação do Bahia

Mesmo com a janela de transferências fechada, o Bahia deve seguir com um forte setor ofensivo. A equipe aguarda o retorno de Pulga na ponta esquerda, além de contar com Michel Araújo e com o reforço Sanabria.

Do lado direito, Kayky e Ademir estão disponíveis para entrar em campo. Willian José deve seguir como o centroavante do Bahia até o final da temporada.

O Bahia volta a campo nesta quarta-feira, às 19h (de Brasília). O time de Rogério Ceni visita o Fluminense no Maracanã, pelo jogo de volta das quartas da Copa do Brasil. Na ida, o Esquadrão de Aço venceu por 1 a 0.

