Atual campeã mundial, Maíra Viana disputa o ArcelorMittal Wahine Bodyboarding Pro

A edição de 2025 do ArcelorMittal Wahine Bodyboarding Pro terá a presença da atual campeã mundial da modalidade, Maíra Viana. O torneio terá início nesta quinta-feira, na praia de Jacaraípe, na Serra, Espírito Santo. Esta será a última etapa feminina do Circuito Mundial, que definirá as campeãs da temporada nas categorias Profissional, Pro Junior e Máster.

"É muito bom competir em um evento de nível mundial em casa. A expectativa é fazer um bom resultado e compartilhar momentos que uma competição voltada para as mulheres proporciona", afirmou Maíra.

Foco em Wahine

Este ano, Maíra não esteve em Sintra, em Portugal, na penúltima etapa feminina do Circuito, que terminou no último domingo.

"Não fui para Portugal. Preferi focar 100% na última etapa, que é o Wahine, pois são seguidas. Infelizmente, esse ano o Circuito foi curto, não tive bons resultados nas duas primeiras etapas e não estarei na disputa pelo bicampeonato", explicou.

Maíra disputou o Circuito Mundial completo em 2023, quando terminou no ranking como top 5, e em 2024, encerrando a temporada como campeã e número 1 do mundo, tendo vencido três etapas.