Topo

Esporte

Atual campeã mundial, Maíra Viana disputa o ArcelorMittal Wahine Bodyboarding Pro

10/09/2025 13h54

A edição de 2025 do ArcelorMittal Wahine Bodyboarding Pro terá a presença da atual campeã mundial da modalidade, Maíra Viana. O torneio terá início nesta quinta-feira, na praia de Jacaraípe, na Serra, Espírito Santo. Esta será a última etapa feminina do Circuito Mundial, que definirá as campeãs da temporada nas categorias Profissional, Pro Junior e Máster.

"É muito bom competir em um evento de nível mundial em casa. A  expectativa é  fazer um bom resultado e compartilhar momentos que uma competição voltada para as mulheres proporciona", afirmou Maíra.

Foco em Wahine

Este ano, Maíra não esteve em Sintra, em Portugal, na penúltima etapa feminina do Circuito, que terminou no último domingo.

"Não fui para Portugal. Preferi focar 100% na última etapa, que é o Wahine, pois são seguidas. Infelizmente, esse ano o Circuito foi curto, não tive bons resultados nas duas primeiras etapas e não estarei na disputa pelo bicampeonato", explicou.

Maíra disputou o Circuito Mundial completo em 2023, quando terminou no ranking como top 5, e em 2024,  encerrando a temporada como campeã e número 1 do mundo, tendo vencido três etapas.

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Esporte

Mbappé se diz enojado com mundo da bola: 'Não aconselharia meu filho a se envolver com futebol'

Onde vai passar Fluminense x Bahia pela Copa do Brasil? Como assistir ao vivo

Ex-lutador do UFC lista possíveis rivais de McGregor para card na Casa Branca

Atual campeã mundial, Maíra Viana disputa o ArcelorMittal Wahine Bodyboarding Pro

Mailton é apresentado pelo São Paulo e celebra chegada ao Tricolor: "Realização de um sonho"

Fifa divulga datas da Copa Intercontinental; veja

Jean Silva e Borrachinha trocam farpas e criam rivalidade inesperada no UFC; entenda

Mailton diz que escolheu o São Paulo apesar de sondagens de outros clubes

Zubeldía vê São Paulo inferior ao Bahia no mercado: "Pode se reforçar cinco vezes melhor"

Marcelo Teixeira divulga etapas da construção do novo estádio do Santos; veja

Seleção brasileira: confira três destaques e pontos baixos do elenco na Data Fifa