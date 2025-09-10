Topo

Atlético-MG x Santos: veja informações de ingressos para o jogo pelo Brasileirão

10/09/2025 11h49

O Atlético-MG divulgou na manhã desta quarta-feira informações sobre os ingressos para o jogo contra o Santos, no domingo, na Arena MRV, às 16h (de Brasília), pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. A venda das entradas já está liberada no site do Galo, com preços a partir de R$ 24,00.

O Santos espera voltar a vencer no torneio após três jogos seguidos sem vitória. O time comandado por Juan Pablo Vojvoda ocupa a 16ª colocação, com 22 pontos conquistados, mesma pontuação do Vitória, primeiro time dentro da zona de rebaixamento.


O duelo marca a estreia do argentino Jorge Sampaoli na Arena MRV no comando técnico do Atlético-MG. O treinador, que antes de acertar com o Galo negociou com o Santos, chegou para substituir Cuca.

O Atlético-MG também quer afastar a má fase. A equipe venceu apenas um jogo nas últimas oito rodadas e integra a parte de baixo da tabela, ocupando a 14ª colocação, com 24 pontos.

Antes de enfrentar o Peixe, o Galo tem pela frente o jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil, contra o Cruzeiro, nesta quinta-feira, no Mineirão, às 19h30. O Atlético-MG perdeu o jogo de ida por 2 a 0.

