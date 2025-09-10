Topo

Esporte

Após parceria com James, Frías quer ajudar Neymar no Santos: "Se ele crescer, crescemos juntos"

10/09/2025 18h00

Apresentado no Santos, Adonís Frías projetou uma parceria com Neymar. O zagueiro, que trabalhou com James Rodríguez no Léon, quer ajudar o meia-atacante brasileiro a crescer. Com isso, ele espera que o clube também suba de patamar.

"Saber que jogar com um jogador dessa classe foi especial. Pude jogar no León com o James e estar com Neymar é algo muito lindo, motivador. Todos sabemos as características dele como jogador. Temos que ajudá-lo para que ele atinja seu nível máximo para nos ajudar e ajudar o clube. Nossa ideia é ajudá-lo. Se ele crescer, vamos crescer juntos", analisou.

Frías jogou 12 partidas com James no México. Juntos, eles colecionaram seis vitórias, dois empates e quatro derrotas.

Temporada do Neymar

O astro tem 20 partidas pelo Santos em 2025, sendo 16 como titular, com seis gols e três assistências.

Quem é Adonis Frías?

O zagueiro é argentino e estava no León desde o começo de 2023. Pela equipe mexicana, disputou 84 jogos, marcou três gols e deu três assistências.

Adonis Frías é destro e tem 1,80m. O zagueiro também coleciona passagens por Los Andes-ARG e Defensa y Justicia-ARG, clube que ele mais defendeu na carreira, com 101 aparições.

O contrato com o Santos é até 31 de dezembro de 2028.

Próximos jogos do Santos

  • Atlético-MG x Santos (23ª rodada do Campeonato Brasileiro)

    Data e horário: 14 de setembro (domingo), às 16h (de Brasília)

    Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

  • Santos x São Paulo (24ª rodada do Campeonato Brasileiro)

    Data e horário: 21 de setembro (domingo), às 20h30 (de Brasília)

    Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Situação na tabela

  • Santos: 16º colocado do Brasileirão, com 22 pontos

  • Atlético-MG: 14º colocado do Brasileirão, com 24 pontos

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Esporte

Ciclismo de Potência dá as primeiras medalhas nos Jogos da Juventude 2025

Stefani e Babos e Pigossi e Ingrid avançam em duplas; Naná cai em simples no SP Open

Adonis Frías: "Vojvoda sabe o que posso entregar em campo"

Treino do Santos: Neymar participa de tático e Vojvoda aguarda trio

Com dúvidas, Atlético-MG fecha preparação para pegar o Cruzeiro; veja time provável

Decisivo contra o Brasil nas Eliminatórias, boliviano Miguelito não deve retornar ao Santos

Naná leva pneu, cai para argentina nas oitavas e se despede do SP Open

Romeu Tuma Jr. admite que Corinthians pode dar calote na Caixa se não houver acordo pela arena

Seleção de basquete jogará no ginásio do Corinthians pelas Eliminatórias da Copa do Mundo

Como joga Billal Brahimi, novo reforço do Santos? Musetti detalha

Após parceria com James, Frías quer ajudar Neymar no Santos: "Se ele crescer, crescemos juntos"