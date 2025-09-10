Após parceria com James, Frías quer ajudar Neymar no Santos: "Se ele crescer, crescemos juntos"

Apresentado no Santos, Adonís Frías projetou uma parceria com Neymar. O zagueiro, que trabalhou com James Rodríguez no Léon, quer ajudar o meia-atacante brasileiro a crescer. Com isso, ele espera que o clube também suba de patamar.

"Saber que jogar com um jogador dessa classe foi especial. Pude jogar no León com o James e estar com Neymar é algo muito lindo, motivador. Todos sabemos as características dele como jogador. Temos que ajudá-lo para que ele atinja seu nível máximo para nos ajudar e ajudar o clube. Nossa ideia é ajudá-lo. Se ele crescer, vamos crescer juntos", analisou.

Frías jogou 12 partidas com James no México. Juntos, eles colecionaram seis vitórias, dois empates e quatro derrotas.

Temporada do Neymar

O astro tem 20 partidas pelo Santos em 2025, sendo 16 como titular, com seis gols e três assistências.

Quem é Adonis Frías?

O zagueiro é argentino e estava no León desde o começo de 2023. Pela equipe mexicana, disputou 84 jogos, marcou três gols e deu três assistências.

Adonis Frías é destro e tem 1,80m. O zagueiro também coleciona passagens por Los Andes-ARG e Defensa y Justicia-ARG, clube que ele mais defendeu na carreira, com 101 aparições.

O contrato com o Santos é até 31 de dezembro de 2028.

Próximos jogos do Santos

Atlético-MG x Santos (23ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 14 de setembro (domingo), às 16h (de Brasília)

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)

Santos x São Paulo (24ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 21 de setembro (domingo), às 20h30 (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

Situação na tabela