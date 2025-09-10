Mauro Cezar: Para se inspirar no Fla, Corinthians precisa de remédio amargo

O Corinthians só vai sair da crise financeira se adotar medidas duras, como fez o Flamengo há uma década, avalia Mauro Cezar Pereira no UOL News Esporte, do Canal UOL.

Segundo o comentarista, para se inspirar no rival carioca, é preciso abrir mão de jogadores caros, aceitar um time menos forte e priorizar o pagamento das dívidas.

Agir como o Flamengo é tomar remédio amargo. Remédio amargo é você ter time mais fraco, segurar as pontas, pegar jogador emprestado que alguém não quer e vai levando, entendeu? Vai levando e vai priorizar o pagamento de dívida para mudar a sua imagem no mercado. Mauro Cezar Pereira

Você começa a pagar dívida, começa a mostrar isso, as pessoas falam: 'agora os caras lá são sérios, estão pagando, já acertaram com fulano'; 'estão em dia com a caixa, está tudo direitinho, estão pagando de acordo com o que foi combinado'. Mauro Cezar Pereira

Mauro Cezar lembra que o Flamengo cortou despesas, negociou saídas de atletas caros e só voltou a investir quando a situação estava controlada. Para ele, o Corinthians está longe disso.

"É incompatível você querer ter time competitivo e forte e dívida de dois bilhões. Não dá. É uma coisa ou outra. Então você vai ter que reduzir a dívida, vai ter que trabalhar com orçamento mais baixo. Não existe outra saída. No mundo inteiro é assim."

Lives de clubes no YouTube do UOL Esporte

Toda semana, sempre às 16h (de Brasília), o canal do UOL Esporte no YouTube tem lives 100% voltadas para você, torcedor de Corinthians, Flamengo, Palmeiras ou São Paulo. A cada dia, um clube diferente! Então, torcedor, fica esperto:

Live do Flamengo - segunda-feira (às 16h de Brasília)

Live do Palmeiras - terça-feira (às 16h de Brasília)

Live do Santos - quarta-feira (às 16h de Brasília)

Live do São Paulo - quinta-feira (16h de Brasília)

Live do Corinthians - sexta-feira (16h de Brasília)

Confira os horários das lives do UOL Esporte

08h30 (Segunda e sexta) - Posse de Bola - Eduardo Tironi, José Trajano, Juca Kfouri, Mauro Cezar Pereira, Arnaldo Ribeiro e Danilo Lavieri debatem os temas da semana.

08h30 (Terça a quinta) - UOL Esporte News - Eduardo Tironi e o time de colunistas do UOL comentam as principais notícias do dia

14h (Todos os dias) - De Primeira - Luiza Oliveira, PVC e André Hernan revelam os bastidores do mundo da bola.

O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.