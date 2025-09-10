Topo

Adversário neste sábado, Internacional nunca venceu o Palmeiras no Allianz Parque

10/09/2025 05h00

Após o término da data Fifa, Palmeiras e Internacional se enfrentarão neste sábado, às 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque. Precisando vencer para subir na classificação do Campeonato Brasileiro, o Colorado terá que quebrar um tabu que já perdura há mais de dez anos: o clube gaúcho nunca ganhou do Verdão no Allianz.

O primeiro encontro entre os times no estádio palestrino aconteceu em 4 de junho de 2015, em um jogo que terminou empatado em 1 a 1. Desde então, Palmeiras e Internacional se enfrentaram nove vezes no Allianz Parque, com sete triunfos palmeirenses e dois empates.

Outros estádios

Nesse período, o Palmeiras ainda mandou dois jogos fora do Allianz. Em 2018 e 2023, o Verdão venceu o Internacional em partidas realizadas no Estádio do Pacaembu. Por sua vez, em 2024, no último encontro os times em São Paulo, o Colorado deu as caras e venceu por 1 a 0, com gol do ex-palmeirense Wesley.

Os times já se enfrentaram em 2025, pela quarta rodada do Brasileirão. No Beira-Rio, em 16 de abril, o Palmeiras venceu o Internacional por 1 a 0 com um gol de Facundo Torres.

Com 43 pontos em 20 jogos, o Palmeiras é o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro. Por sua vez, o Internacional possui 27 pontos após 21 partidas, e ocupa a décima colocação.

