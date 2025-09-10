Aboubakar não vai jogar no São Paulo; PVC explica motivos

O São Paulo sondou o atacante camaronês Vincent Aboubakar, mas os valores pedidos estão fora da realidade do clube, informa o colunista Paulo Vinícius Coelho no De Primeira, do Canal UOL.

Aboubakar tem 33 anos e está livre no mercado, o que permitiria sua contratação fora da janela de transferências. Porém, além do alto preço, a condição física do atacante não agradou.

O São Paulo sondou o Aboubakar, mas o Aboubakar não vem. O preço seria alto demais, e a condição física não convence. O Aboubakar não jogará pelo São Paulo. PVC

Aboukakar movimentou a torcida do São Paulo com a possibilidade de assinar com o clube. O atacante ficou conhecido no Brasil após marcar na vitória de Camarões por 1 a 0 sobre a seleção de Tite na Copa de 2022, no último jogo da fase de grupos.

