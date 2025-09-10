"A gente não conseguiu fazer o nosso jogo", lamenta Luciano Juba após eliminação do Bahia

O Bahia deu adeus à Copa do Brasil na noite desta quarta-feira (10), após ser derrotado pelo Fluminense por 2 a 0 no Maracanã, em jogo válido pela volta das quartas de final. Depois de vencer o duelo de ida por 1 a 0, em Salvador, o Tricolor baiano entrou em campo confiante, mas viu a equipe carioca reverter o placar com gols de Agustín Canobbio e Thiago Silva. Após a partida, o meia Luciano Juba lamentou a atuação do time e reconheceu que o Bahia não conseguiu impor o seu estilo de jogo.

"Nesse momento, a gente veio aqui com o propósito de conseguir a classificação. Sabia que ia ser um jogo muito difícil, mas a gente tinha chance. Mas creio que a gente não conseguiu fazer o nosso jogo. Tivemos até algumas chances para atacar as passas, de contra-ataque, mas a gente não conseguiu concluir bem. Infelizmente, não mudou de bola a parada agora no final. E estamos ficando fora", desabafou o jogador ao SporTV.

No primeiro tempo, o Bahia conseguiu equilibrar a partida em alguns momentos, segurando a pressão inicial do Fluminense e tentando explorar os contra-ataques. A equipe de Rogério Ceni, no entanto, parou em erros de passe e em boas defesas do goleiro Fábio. O cenário mudou no segundo tempo, quando o time carioca marcou de pênalti com Canobbio e passou a controlar as ações. O gol de Thiago Silva, já na reta final, decretou a eliminação baiana.

Mesmo com a frustração pela queda, Luciano Juba destacou a necessidade de seguir firme no restante da temporada. "Agora é levantar a cabeça e seguir focado no Campeonato Brasileiro, para que a gente possa terminar o ano na parte de cima da tabela", completou o meia.

Enquanto o Fluminense avança e aguarda o vencedor de Botafogo e Vasco na semifinal da Copa do Brasil, o Bahia volta suas atenções para o Brasileirão, onde encara o Cruzeiro, no próximo fim de semana, na Arena Fonte Nova.