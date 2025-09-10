26ª Volta Ciclística Internacional do Grande ABCD terá chegada em Diadema

A Volta Ciclística Internacional do Grande ABCD chega à 26ª edição neste domingo. O evento terá a largada das categorias Elite, Sub 23, Open Master e Junior masculinos a partir das 8h (de Brasília), no Distrito de Paranapiacaba, em Santo André, e percorrerá os sete municípios da região. A chegada deste ano ocorrerá no circuito fechado montado na Av. Ulisses Guimarães, em Diadema, onde competirão as demais categorias.

Preparação para a Volta Ciclística de São Paulo

O evento faz parte do calendário oficial do Estado de São Paulo. Neste ano, que marca o centenário da Federação Paulista de Ciclismo, a competição será preparatória para a Volta Ciclística Internacional do Estado de São Paulo, entre os dias 17 e 21 de setembro, e incluirá a participação de equipes internacionais.

A prova contará pontos para o Ranking Paulista de Estrada e para o Ranking Nacional (CBC), na Classe 3, para todas as mais de 30 categorias em disputa. Iniciantes Open Masculino e Feminino e Master Open Masculino que não contarão pontos para o Ranking.

Percurso

A Volta Ciclística do Grande ABCD largará às 8h em Paranapiacaba e percorrerá todas as cidades que compõem o Grande ABC Paulista, passando por Rio Grande da Serra, Ribeirão Pires, Mauá, Santo André de novo, São Caetano e, finalmente, Diadema, totalizando 65 km. Além disso, os ciclistas ainda darão mais 30 voltas no circuito de 2 km montado na Avenida Ulisses Guimarães, completando os 125 km totais.

Premiação

A prova terá premiação em dinheiro para as categorias Elite/Sub-23 masculino e Elite Feminino. No masculino: 1. R$ 2.000,00, 2. R$ 1.700,00, 3. R$ 1.500,00, 4. R$ 1.000,00, 5. R$ 800,00. No feminino: 1. R$ 1.000,00, 2. R$ 700,00, 3. R$ 600,00, 4. R$ 400,00, 5. R$ 300,00.