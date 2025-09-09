Topo

Esporte

Zidane é o favorito para assumir a França após a Copa de 2026, diz jornal

Zinedine Zidane deve assumir a seleção francesa após a Copa do Mundo de 2026 - Reprodução/Instagram
Zinedine Zidane deve assumir a seleção francesa após a Copa do Mundo de 2026 Imagem: Reprodução/Instagram

09/09/2025 08h33

Zinedine Zidane deve ser o próximo técnico da seleção francesa. O ex-jogador de 53 anos nunca escondeu a vontade de comandar a bicampeã mundial e desponta como o favorito para suceder Didier Deschamps no cargo. A informação é do jornal espanhol As.

Zidane deve assumir a função após a Copa do Mundo de 2026. Segundo a publicação, o cenário é bem diferente de 2022, quando a renovação de contrato com Deschamps adiou o sonho do ex-jogador. Agora, dirigentes da Federação Francesa de Futebol (FFF) estão convencidos de que é o momento para um novo ciclo.

Relacionadas

Milésimo gol de CR7 pode sair já no próximo ano; confira as projeções

'Filho do tetra': quem é o Romario que pode jogar a Copa do Mundo nos EUA?

Vai acontecer de novo? 'Céu' e 'Diabo' levaram Bolívia a sua última Copa

Além disso, de acordo com o jornal L'Équipe, Zidane está ansioso para voltar à beira do gramado. Ele vem se preparado para assumir o cargo, analisando muitas partidas e até pedindo conselhos a Laurent Blanc, que treinou o combinado francês de 2010 a 2012.

A FFF, por sua vez, evita comentar sobre o futuro da seleção de maneira oficial. O presidente Philippe Diallo destacou há algumas semanas que Zidane é "um monumento ao futebol francês e mundial", ressaltando o "ótimo trabalho no Real Madrid".

Zidane não treina nenhuma equipe desde 2021, quando deixou o comando do Real Madrid. Ele recusou propostas justamente por aguardar uma chance no comando da seleção com a qual foi campeão mundial como jogador em 1998 e vice em 2006.

Como técnico, tem 11 títulos com o Real Madrid, incluindo três taças da Champions League (2015/16, 2016/17 e 2017/18) e dois troféus do Campeonato Espanhol (2016/17 e 2019/20).

As mais lidas agora

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Esporte

Liverpool lança terceiro uniforme para a temporada; veja mais

Zidane é o favorito para assumir a França após a Copa de 2026, diz jornal

SAF do Fluminense: clube pode ter R$ 6,9 bi em 10 anos e 40 investidores; veja modelo

Seleção encerra participação nas Eliminatórias com desafio inédito para Ancelotti

Após eliminação, Palmeiras cresce e vive melhor fase defensiva no semestre

Defesa do São Paulo mostra evolução com Crespo no Brasileirão; veja números

Cormier questiona Imavov como próximo desafiante ao título peso-médio do UFC

Chegada de Vojvoda reabre disputa na lateral esquerda do Santos

Palmeiras é o único no Brasileiro com mais pontos fora do que como mandante

Ronda Rousey descarta participação no UFC Casa Branca: "Tenho coisa melhor a fazer"

Vice do CD promete postura firme e quer resgatar "credibilidade" da Comissão de Ética do Corinthians