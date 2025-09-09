Yuri Alberto celebra rápida recuperação e valoriza vantagem do Corinthians na Copa do Brasil

Topo

O atacante Yuri Alberto está de volta no Corinthians. E muito antes do esperado. O jogador, que se recuperou de uma cirurgia de hérnia inguinal em menos de um mês, tem treinado normalmente com os companheiros e está à disposição para o jogo decisivo desta quarta-feira, contra o Athletico-PR, pelas quartas de final da Copa do Brasil.

O camisa 9 voltou a trabalhar sem restrições no CT Dr. Joaquim Grava exatos 21 depois de passar pela intervenção cirúrgica. A efeito de comparação, Gustavo Henrique e Hugo, que tiveram o mesmo problema, levaram 57 e 43 dias, respectivamente.

Em entrevista à Corinthians TV, Yuri Alberto falou sobre o processo de recuperação e comemorou o retorno muito antes da previsão inicial, que era de seis a oito semanas.

"Estou bastante feliz. É uma semana especial para mim. Me cuidei e me preparei bastante para estar de volta. A gente sabe que após uma cirurgia o retorno é um pouco mais complicado, mas eu estou me empenhando bem e trabalhando muito para estar o mais apto possível dentro das minhas melhores condições físicas", disse o atleta.

Artilheiro valoriza vantagem

Artilheiro do Timão na atual temporada, com 13 gols, o atacante valorizou a vantagem da equipe no embate com o Athletico-PR. Os paulistas venceram o jogo de ida, na Ligga Arena, por 1 a 0, com gol de Gui Negão.

"É uma vantagem importante. A gente sabe que conseguiu um resultado positivo fora de casa, ainda mais em um gramado complicado como é lá. Temos essa grande vantagem, mas precisamos continuar trabalhando para que a gente possa, com as poucas chances que tivermos, ampliar esse resultado", projetou.

Recuperado da cirurgia, Yuri Alberto não só deve ser relacionado, como tem boas chances de ser titular na partida decisiva diante do Furacão.

Próximo jogo do Corinthians

O jogo entre Corinthians e Athletico-PR, pela volta das quartas de final da Copa do Brasil, está agendado para as 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira, na Neo Química Arena.

Situação do confronto

Com a vitória na ida, em Curitiba, o Timão só precisa de um empate para avançar às semifinais. Em caso de derrota por um gol de diferença, o duelo irá para os pênaltis. Já um revés por dois ou mais gols elimina os paulistas.

O vencedor do confronto irá enfrentar na próxima fase o vencedor do embate entre Cruzeiro e Atlético-MG. A Raposa levou a melhor na ida e decide o clássico em casa, no Mineirão.

