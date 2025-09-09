Yago Dora quis camisa de Ronaldo para virar 'cara que entra e ganha título'

Homenagear o ídolo Ronaldo e marcar uma "mudança de mentalidade", foram esses dois fatores que fizeram o agora campeão mundial de surfe Yago Dora — que está com o corte "cascão" do Fenômeno — vestir a camisa de número nove no Circuito Mundial.

Eu sentia que tinha atuações muito boas, mas muitas vezes falhava na hora de definir. Então, há dois anos, mudei o meu número para o nove, já pensando nessa homenagem ao Ronaldo e também dessa mentalidade de eu ser o camisa nove mesmo, ser o cara que entra no jogo, faz gol, ganha título. Yago Dora

Era essa mudança que eu queria, essa mudança de mentalidade. Foi isso que eu busquei nos últimos anos, e feliz que esse ano tudo se encaixou e eu consegui ter essa mentalidade desde o início até o final da temporada.

Além de uma nova camisa e mentalidade, Yago Dora trocou de treinador. Saiu o pai Leandro Dora, o Grilo — que antes trabalhou com o campeão mundial Adriano de Souza — e entrou Leandro da Silva, profissional que já integrava a equipe Aprimore — fundada pelo próprio Grilo.

Ainda está rolando essa transição, e é difícil, tem um laço familiar que é difícil desamarrar. Nos últimos anos, eu senti que estava na hora de furar essa bolha e realmente buscar as coisas por mim e ir atrás da minha própria vontade. E isso foi essencial para essa virada de chave. Até minha família teve muitas dúvidas quando eu comecei a tomar essas decisões, troquei de treinador e comecei a querer fazer as coisas do meu jeito, mas eu sabia que eu precisava de um estalo a mais, e foi essencial fazer essa troca.

Alguns hábitos, porém, seguem os mesmos, como escrever um bilhete "profetizando" as conquistas que virão ao longo do ano. Em 31 de janeiro deste ano, Yago afirmou que seria campeão mundial de surfe. Quase sete meses depois, o brasileiro levantava a pesada taça pela primeira vez.