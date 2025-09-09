Wanderlei Silva provoca Popó e projeta nocaute: "Sua vez chegou"

Faltando pouco mais de duas semanas para o Spaten Fight Night 2, Wanderlei Silva deixou claro que está pronto - e confiante - para sua estreia no boxe. O ex-campeão do PRIDE e integrante do Hall da Fama do UFC, conhecido pelo estilo agressivo no MMA, demonstrou segurança ao comentar a troca de adversário e garantiu que pretende nocautear Acelino 'Popó' Freitas, tetracampeão mundial da nobre arte.

Em uma publicação feita nos stories de seu perfil oficial no 'Instagram', o 'Cachorro Louco' afirmou que já adaptou a estratégia para o novo desafio e não poupou palavras ao projetar o desfecho do confronto. O evento está agendado para o dia 27 de setembro, em São Paulo.

"Já trocamos a tática. Já temos a tática para o novo oponente. E, sim. Quero mostrar para todos a força do boxe do Cachorro Louco. Nada melhor do que começar a minha carreira no boxe nocauteando um grande campeão que nunca foi nocauteado. Mas, Popó, a sua vez chegou. Você vai cair", declarou.

Nocaute técnico

Apesar da confiança nas palavras, Wanderlei pode ter cometido um deslize técnico em sua provocação. Isso porque, ao contrário do que afirmou, Popó já foi derrotado por nocaute técnico em sua carreira. Em 2004, o baiano sofreu sua primeira perda como profissional diante do americano Diego Corrales, em Connecticut (EUA), ao ser superado no décimo round e perder o cinturão mundial dos leves da WBO (Organização Mundial de Boxe). Ainda assim, é possível que o Cachorro Louco estivesse se referindo ao nocaute clássico - quando o atleta é apagado e não consegue retornar antes da contagem de dez - o que, de fato, jamais aconteceu com o tetracampeão.

Spaten Fight Night 2

As demais lutas do card seguem confirmadas. Beatriz Ferreira defende o título mundial de boxe no Brasil pela primeira vez, enfrentando a uruguaia Maira Moneo pelo cinturão peso-leve (61 kg) da Federação Internacional de Boxe (IBF).

Além disso, Hebert Conceição mede forças com Yamaguchi Falcão pelo cinturão brasileiro na categoria peso-médio (74 kg). Já no MMA, Thiago Manchinha - campeão do Shooto Brasil - encara Wanderson Barcellos, detentor do título pela organização MAC (Martial Arts Championship).

