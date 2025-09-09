Topo

Esporte

Joias brasileiras jogam juntas no SP Open contra rivais 20 anos mais velhas

Naná Silva e Victoria Barros jogaram torneio de duplas juntas no SP Open - FotoJump/SP Open
Naná Silva e Victoria Barros jogaram torneio de duplas juntas no SP Open Imagem: FotoJump/SP Open
Renan Liskai
do UOL

Do UOL, em São Paulo

09/09/2025 05h30

Duas das principais promessas brasileiras no tênis, Nauhany Silva, a Naná, e Victoria Barros unem forças no torneio de duplas do SP Open.

Joias unidas

Naná e Victoria enfrentam a dupla formada por Anna Rogers (EUA) e pela indonésia Janice Tjen. A partida ocorre na quadra 2 do complexo montado no Parque Villa-Lobos, em São Paulo, por volta de 17h.

Relacionadas

Joia de 15 anos vence em estreia no SP Open, mas diz: 'Não esperava'

Tênis: Estrela estrangeira do SP Open abandona jogo de abertura por lesão

Eliminada, Bia se diz insatisfeita e mira jogo de simples: 'Tentar ajustar'

As joias brasileira têm, somadas, 20 anos a menos que a dupla adversária. Naná e Victoria têm 15 anos cada [30 no total da dupla], enquanto Anna Rogers tem 27, e Tjen tem 23 [50 no total].

As atletas já jogaram juntas nas duplas. Em março deste ano, elas chegaram a conquistar o título do Sul-Americano juvenil, disputado em Medellín, na Colômbia.

Acho que vai ser muito legal jogar com a Naná. Temos uma boa conexão na quadra, já jogamos uma vez. Vai ser muito interessante. Vou tentar jogar melhor e me divertir mais, ficar menos nervosa. Espero todos nos apoiando. Vai ser um grande jogo.
Victoria

A dupla das promessas brasileiras terá o ambiente todo a seu favor, assim como foi nos jogos de simples, realizados ontem. Naná enfrentou e venceu a compatriota Carol Meligeni e ouviu até o grito de "Na Na Na Na", refrão da música "Freed From Desire", tema do Mundial de Clubes da Fifa. Victoria, por outro lado, acabou derrotada pela americana Osuigwe e caiu na primeira rodada mesmo com a torcida do seu lado.

Eu jogo duplas com a Victoria agora. Estou muito feliz de estar aqui nessa semana jogando e vou me preparar também para o jogo de simples, que vai ser quarta-feira, mas preciso pensar nas duplas agora.
Naná Silva, após vitória na chave de simples

Naná joga mais ainda em casa. Paulistana, ela treinavas nas quadras do Parque Villa-Lobos, onde ocorre o SP Open, antes mesmo de entrar no circuito profissional. Victoria Barros, por outro lado, é natural de Natal (RN), mas também já acumula experiências na capital paulista.

A dupla vive a primeira experiência em competições de nível WTA na carreira. As adolescentes apenas disputaram competições de nível WTT e ITF no circuito. Ambas foram convidadas pela organização para jogarem o SP Open e entraram como Wild Cards.

SP Open WTA 250

Datas: de 6 a 14 de setembro
Local: Parque-Villa Lobos, em São Paulo
Transmissão: Sportv

As mais lidas agora

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Esporte

Palmeiras é o único no Brasileiro com mais pontos fora do que como mandante

Ronda Rousey descarta participação no UFC Casa Branca: "Tenho coisa melhor para fazer"

Vice do CD promete postura firme e quer resgatar "credibilidade" da Comissão de Ética do Corinthians

Sabino conquista Crespo e vive maior sequência como titular no São Paulo

Trio raro de Dorival e outro titular podem voltar ao Corinthians em decisão

Palmeiras: Atacante que não joga há quase 600 dias sonha com retorno em 25

Flamengo vai retomar conversas por renovações de Arrascaeta e Filipe Luís

Tênis: Bia Haddad estreia contra italiana duas vezes campeã no Brasil

Bolívia x Brasil: horário e onde assistir ao jogo das Eliminatórias

Joias brasileiras jogam juntas no SP Open contra rivais 20 anos mais velhas

São Paulo tem 'time de gringos', passa limite, mas não vai sofrer tão cedo