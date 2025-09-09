Joias brasileiras jogam juntas no SP Open contra rivais 20 anos mais velhas

Duas das principais promessas brasileiras no tênis, Nauhany Silva, a Naná, e Victoria Barros unem forças no torneio de duplas do SP Open.

Joias unidas

Naná e Victoria enfrentam a dupla formada por Anna Rogers (EUA) e pela indonésia Janice Tjen. A partida ocorre na quadra 2 do complexo montado no Parque Villa-Lobos, em São Paulo, por volta de 17h.

As joias brasileira têm, somadas, 20 anos a menos que a dupla adversária. Naná e Victoria têm 15 anos cada [30 no total da dupla], enquanto Anna Rogers tem 27, e Tjen tem 23 [50 no total].

As atletas já jogaram juntas nas duplas. Em março deste ano, elas chegaram a conquistar o título do Sul-Americano juvenil, disputado em Medellín, na Colômbia.

Acho que vai ser muito legal jogar com a Naná. Temos uma boa conexão na quadra, já jogamos uma vez. Vai ser muito interessante. Vou tentar jogar melhor e me divertir mais, ficar menos nervosa. Espero todos nos apoiando. Vai ser um grande jogo.

Victoria

A dupla das promessas brasileiras terá o ambiente todo a seu favor, assim como foi nos jogos de simples, realizados ontem. Naná enfrentou e venceu a compatriota Carol Meligeni e ouviu até o grito de "Na Na Na Na", refrão da música "Freed From Desire", tema do Mundial de Clubes da Fifa. Victoria, por outro lado, acabou derrotada pela americana Osuigwe e caiu na primeira rodada mesmo com a torcida do seu lado.

Eu jogo duplas com a Victoria agora. Estou muito feliz de estar aqui nessa semana jogando e vou me preparar também para o jogo de simples, que vai ser quarta-feira, mas preciso pensar nas duplas agora.

Naná Silva, após vitória na chave de simples

Naná joga mais ainda em casa. Paulistana, ela treinavas nas quadras do Parque Villa-Lobos, onde ocorre o SP Open, antes mesmo de entrar no circuito profissional. Victoria Barros, por outro lado, é natural de Natal (RN), mas também já acumula experiências na capital paulista.

A dupla vive a primeira experiência em competições de nível WTA na carreira. As adolescentes apenas disputaram competições de nível WTT e ITF no circuito. Ambas foram convidadas pela organização para jogarem o SP Open e entraram como Wild Cards.

SP Open WTA 250

Datas: de 6 a 14 de setembro

Local: Parque-Villa Lobos, em São Paulo

Transmissão: Sportv