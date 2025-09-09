Vice do CD promete postura firme e quer resgatar "credibilidade" da Comissão de Ética do Corinthians

Vice-presidente do Conselho Deliberativo, Leonardo Pantaleão prometeu uma postura firme à frente da presidência da Comissão de Ética e Disciplina do CD do Corinthians. O advogado revelou que já deu andamento nas mais de 25 apurações pendentes.

A coletiva de imprensa da última segunda-feira, inclusive, atualizou o andamento dos processos internos envolvendo as gestões dos três ex-presidentes do Corinthians, investigados pelo possível uso indevido do cartão corporativo do clube. Pantaleão pregou cautela sobre os casos e abriu sua apresentação dizendo que a Comissão de Ética não pode agir de modo vingativo.

"A Comissão de Ética não pode ser interpretada como um lugar de vingança, porque vingança traz uma conotação subjetiva. Traz uma questão não técnica, e a Comissão de Ética precisa agir tecnicamente. Não posso trazer qualquer conceito de vingança para dentro dessa Comissão. Não interessa de que lado é ,contra quem quer que seja. Temos que conduzir de forma equilibrada, e sobretudo de uma forma que exteriorize credibilidade. O Corinthians tem sofrido muito com essa questão, e não digo que é sem razão. Mas precisamos resgatar essa credibilidade. E só conseguiremos fazer isso agindo conforme se deve agir, com responsabilidade, com critério, e é isso que a gente pretende fazer", afirmou o advogado.

Pantaleão, desse modo, prometeu que sua gestão à frente da Comissão de Ética do clube será pautada pela imparcialidade. O vice-presidente do Conselho Deliberativo quer recuperar a credibilidade interna do órgão, que acredita ser fundamental para a reestruturação do Timão.

"Muita gente já deve estar aí pensando 'Ah, já está aí passando pano', que é a expressão da moda. Pelo contrário. Quero deixar claro aquilo que já vinha dizendo nos bastidores. A minha eleição será pautada por uma imparcialidade absoluta. A comissão vai agir como tem que agir, não vai ceder à pressão, independente daquilo que se cogite, daquilo que possa ser circulado. Muitas fake news são criadas diariamente. Isso acaba prejudicando o andamento da própria Comissão. Não é um local de vingança, mas de credibilidade. Os processos vão caminhar, não teremos processos estagnados, independente do envolvido. Muitas providências já foram tomadas, já consegui entender como está a Comissão de Ética. A Ética, no meu modo de ver, é o pilar da credibilidade do Corinthians. Se buscamos uma credibilidade externa, precisamos primeiro resgatar a credibilidade interna, que também está muito maculada. Daquilo que depender da Comissão que presido hoje, a credibilidade será resgatada no Corinthians", disse.

Pantaleão dará seguimento aos processos contra Tuma?

Pantaleão foi, inclusive, questionado se dará seguimento aos processos instaurados contra Romeu Tuma Júnior na Comissão de Ética e Disciplina. O presidente do Conselho Deliberativo do Timão enfrenta um pedido de impeachment e uma solicitação de afastamento, que foi utilizada como argumento por Augusto Melo e pela conselheira Maria Angela de Souza Ocampos na tentativa de retomada do poder no ato do dia 31 de maio.

O vice-presidente do CD reafirmou que ninguém será beneficiado enquanto ele estiver na cadeira presidencial da Comissão de Ética. Ele, inclusive, revelou que já determinou a sequência da apuração dos procedimentos que envolvem Tuma e reiterou que nenhum caso ficará parado.

"Jamais vou aplicar aquela premissa que atribuem à Maquiavel. Aos amigos os favores, e aos inimigos a lei. Isso não vai acontecer na Comissão de Ética. Aqui, a lei vale para todos. Já tive a oportunidade de observar todos os procedimentos. Já despachei e pedi o andamento de todos, cada um na sua fase específica, inclusive até fixando prazo em alguns, sob pena de eventualmente não ser respeitado o prazo e a relatoria ser substituída. Precisamos dar celeridade para resgatar aquilo que falta ao Corinthians em muitos setores: credibilidade. O mesmo aconteceu com o procedimento que envolve o Romeu Tuma Júnior", explicou.

"Chegou o momento de analisar o processo, vi que estava parado desde maio de 2025 e determinei o imediato seguimento desse processo, dando prazo para que o relator desenvolva as próximas etapas. Não há nenhum processo que vai ficar parado. Todos serão levados ao Conselho Deliberativo para julgamento, como tem que ser. É uma premissa que ficou estabelecida desde o início. Comuniquei aos mais próximos antes de me candidatar, minha postura será assim. Isso se consolidou e é isso que estou fazendo. O processo que envolve o Romeu também foi despachado para que se dê imediato seguimento", completou.

A escolha de Pantaleão pela vice-presidência do CD

A decisão de Pantaleão pegou muitos de surpresa. Alguns torcedores questionaram a razão do advogado ter deixado o posto de Superintendente de Negócios Jurídicos na diretoria alvinegra para assumir a vice-presidência do Conselho Deliberativo e, consequentemente, o posto de presidente da Comissão de Ética do Corinthians.

O advogado, por sua vez, justificou a decisão com base no sentimento de que poderia fazer mais pelo Corinthians, ainda que tenha noção da grande responsabilidade que enfrentará.

"Eu senti que nessa nova função, claro, se fosse vencedor da eleição, poderia possibilitar minha contribuição maior para o Corinthians. Em que sentido? A partir do momento em que me coloco no posto de vice, automaticamente assumo a presidência da Comissão de Ética e passo a integrar o Cori [Conselho de Orientação]. Entendi que, ali, haveria um espaço maior. Não foi uma saída, foi uma escolha por maior responsabilidade", justificou.

"Entendemos o momento e a aflição das pessoas, mas nós que estamos aqui precisamos agir com muita tranquilidade. Temos que resistir a determinadas pressões para que as coisas caminhem. Os procedimentos existem e precisam ser cumpridos para que consigamos alcançar os objetivos", finalizou.

Leonardo Pantaleão foi diretor jurídico por nove meses na gestão Augusto Melo, mas deixou o cargo em setembro do ano passado por divergências políticas. Ele voltou ao clube na gestão interina de Osmar Stabile como Superintendente de Negócios Jurídicos do clube. Agora, ocupa o posto de vice-presidente do Conselho Deliberativo e presidente da Comissão de Ética e Disciplina.

Ele é o responsável por liderar investigações internas e sugerir consequências referentes aos casos que estão em pauta na mesa da Comissão de Ética. O objetivo de Pantaleão é 'zerar' todos os casos e deliberar as respectivas punições, se necessárias, até o final de 2026.