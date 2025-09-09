Venezuela é goleada em casa pela Colômbia e fica fora da repescagem

Nesta terça-feira, no Estádio Monumental, Maturín (VEN), a Venezuela perdeu de 6 a 3 da Colômbia e deu adeus a qualquer oportunidade de participar da próxima Copa do Mundo. A partida, que teve nove gols, foi válida pela última (18ª) rodada das Eliminatórias Sul-Americanas.

Pelo lado da Venezuela, Segovia, Martínez e Rondón cravaram. A Colômbia, por sua vez, contou com gols de Mina, Luis Suárez (4) e Jhon Córdoba.

Situação na tabela

A Venezuela termina a competição no oitavo lugar, com 18 pontos coquistados, dois a menos que a Bolívia, que vai à repescagem. A Colômbia finaliza na terceira posição, com 28 pontos.

? Resumo do jogo

? VENEZUELA 3 x 6 COLÔMBIA ?

? Competição: Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo 2026



?? Local: Estádio Monumental, Maturín (VEN)



? Data: 9 de setembro de 2025 (domingo)



? Horário: 20h30 (de Brasília)

Gols

? Segovia, aos 2? do 1ºT (Venezuela)

? Mina, aos 9? do 1ºT (Colômbia)

? Josef Martínez, aos 11? do 1ºT (Venezuela)

? Luis Suárez, aos 41? do 1ºT (Colômbia)

? Luis Suárez, aos 4? do 2ºT (Colômbia)

? Luis Suárez, aos 13? do 2ºT (Colômbia)

? Luis Suárez, aos 21? do 2ºT (Colômbia)

? Salomon Rondón, aos 31? do 2ºT (Venezuela)

? Jhon Córdoba, aos 33? do 2ºT (Colômbia)

Como foi o jogo?

Primeiro tempo



A Venezuela começou melhor e abriu o placar aos 2 minutos com Telasco Segovia, que recebeu lançamento e finalizou firme. A Colômbia reagiu aos 9 minutos com Yerry Mina, que cabeceou após escanteio para empatar. A Venezuela voltou à frente aos 11 minutos com Josef Martínez, aproveitando rebote do goleiro Mier. A Colômbia buscou o empate e conseguiu aos 41 minutos, com Luis Suárez completando cruzamento de James Rodríguez, fechando o primeiro tempo em 2 a 2.

Segundo tempo



No início do segundo tempo, a Colômbia virou aos 4 minutos com Luis Suárez, que avançou pela área e bateu colocado. Ele marcou novamente aos 13 minutos, desta vez de fora da área, e completou mais um gol aos 21 minutos, após cruzamento de Richard Ríos, fazendo 5 a 2. A Venezuela ainda descontou aos 30 minutos com Rondón, mas Córdoba marcou o sexto da Colômbia aos 32 minutos, finalizando jogada de Quintero e confirmando a goleada.