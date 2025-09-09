Topo

Venezuela é castigada por xará de craque, e Bolívia pega vaga na repescagem

Luis Suárez marcou quatro vezes na vitória colombiana, que prejudicou a Venezuela - Juan BARRETO / AFP
Do UOL, em São Paulo

09/09/2025 22h33

A Venezuela foi castigada pelo colombiano Luis Suárez, homônimo do craque uruguaio, e deu adeus ao sonho de disputar a Copa do Mundo pela 1ª vez em sua história. A seleção tomou quatro gols do atacante e, com um 6 a 3 no bolso dentro de casa, fechou as Eliminatórias no 8º lugar.

A Bolívia, por outro lado, foi a grande vencedora da última rodada: terminou na 7ª posição e segue viva na luta para jogar o Mundial ao se garantir na repescagem do torneio continental.

A vaga boliviana veio em casa, em jogo contra o já classificado Brasil que acabou em 1 a 0. Com a derrota para a Colômbia, a Venezuela dependia de um empate da seleção de Carlo Ancelotti para sobreviver. Não deu.

A Bolívia vai enfrentar um minitorneio com outras cinco seleções: duas da América Central ou Norte, uma da Ásia, uma da África e uma da Oceania.

Além da seleção sul-americana, a Nova Caledônia é a única já confirmada. Há, portanto, quatro vagas em aberto.

A Fifa determina que as duas equipes melhores colocadas de seu ranking entrem na fase final da repescagem. As quatro restantes serão sorteadas em dois jogos únicos, que vão ocorrer nos EUA. Ao final, as duas sobreviventes se garantem no Mundial.

Argentina, Brasil, Uruguai, Equador, Colômbia e Paraguai são as seleções da América do Sul que já estavam classificadas para a Copa. Na ponta oposta, Peru e Chile amargaram as últimas posições e atuaram nesta última rodada para cumprir tabela.

