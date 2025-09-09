Topo

Venda de Henrique Carmo e interesse em Aboubakar: São Paulo prepara novidades

09/09/2025 09h57

A diretoria do São Paulo continua com negociações em andamento para aquisições e vendas de atletas e pode ter importantes novidades nesta terça-feira. De um lado, o Tricolor encaminhou a saída do jovem Henrique Carmo. Ao mesmo tempo, trabalha para buscar um centroavante: o nome do camaronês Vincent Aboubakar é discutido no clube.

Perda de Joia

Em crise financeira, o São Paulo está definindo os últimos detalhes para liberar o atacante Henrique Carmo, de apenas 18 anos. O destino: o CSKA, da Rússia. O time paulista irá receber cerca de R$ 38,2 milhões na negociação e deve manter 25% dos direitos do atleta.

Henrique Carmo já foi liberado para viajar a Moscou para realizar os exames médicos e definir os últimos detalhes com o CSKA.

Veterano chegando?

Para reforçar o ataque, o São Paulo analisa a possibilidade de trazer o camaronês Vincent Aboubakar, de 33 anos. O jogador passou a última temporada no Hatayspor, da Turquia, onde marcou 8 gols em 28 partidas.

Aboubakar disputou a Copa do Mundo de 2022 por Camarões e marcou o gol da vitória do time africano contra o Brasil, no fechamento da 1ª fase da competição.

