São Paulo: 'Venda de 30% da base é um absurdo', diz PVC

O projeto do Fundo Cotia, que prevê aporte de R$ 250 milhões em troca de 30% das vendas futuras da base do São Paulo, é um absurdo que precisa ser impedido pelo Conselho Deliberativo do clube, avalia o colunista Paulo Vinicius Coelho no De Primeira, do Canal UOL.

PVC questiona o motivo de abrir mão de receita recorrente quando o clube já arrecada valores semelhantes em apenas um ano, mesmo vendendo atletas por preços considerados baixos. Só em 2025, o Tricolor vendeu cinco joias da base por pouco mais de R$ 220 milhões.

Por que você tem que vender 30% da sua base para arrecadar R$ 250 milhões, se em um ano você vendeu R$ 250 milhões? E vendeu baixo, vendeu barato. E vendeu barato por quê?

PVC

Para PVC, o São Paulo precisa corrigir a política de vendas de seus talentos e aproveitá-los melhor no profissional antes de negociá-los.

O São Paulo tem o centro de treinamento mais expressivo da base que existe no Brasil. Então, tem uma reengenharia necessária no São Paulo para corrigir as vendas baratas e para revelar, aproveitar e só depois vender bem. PVC

Segundo PVC, o São Paulo intensificou a venda de jovens formados em Cotia por valores baixos, pressionado pela crise financeira.

É um absurdo São Paulo vender jogadores que fizeram tão poucos jogos como Henrique Carmo, como Lucas Ferreira, como Matheus Alves, como William Gomes, como Ângelo, que não jogou. Por que vende então? Porque o São Paulo está em crise econômica. PVC

PVC: 'Eu não votaria a favor'

PVC avalia que o Conselho Deliberativo do São Paulo deveria barrar o projeto e buscar alternativas para valorizar as categorias de base, não liquidá-la em operações de curto prazo.

Me parece que o São Paulo tem uma categoria de base, tem uma história de formação de jogadores, de utilização dos jogadores que forma e só depois saem. Se eu fosse dirigente de São Paulo, não votaria a favor. PVC

