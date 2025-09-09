Lavieri: 'A impressão é que estão saqueando o São Paulo'

O acordo do São Paulo para criar um fundo de R$ 250 milhões comprometendo 30% das receitas futuras da base será um dos piores negócios da história do futebol brasileiro, diz Danilo Lavieri no UOL News Esporte, do Canal UOL.

Segundo o colunista, o clube abrirá mão da sua principal fonte de receita em troca de um valor próximo ao que já arrecadou em vendas questionáveis só nesta temporada.

É um negócio absurdo o que está fazendo que o São Paulo. A impressão é que estão saqueando o São Paulo. É absurdo!

Danilo Lavieri

Agora tem esse possível acordo da base, que vai ser um dos piores negócios da história do futebol brasileiro, não só do São Paulo. Se somar o que o São Paulo vendeu em 2025, deu 200 e poucos milhões. O São Paulo quer vender 30% da sua base para sempre, repito, para sempre, por R$ 250 milhões. É um absurdo, sendo que essas vendas foram mal feitas.

Danilo Lavieri

Lavieri acrescentou que parte do dinheiro do fundo ainda deve ser reinvestido na própria categoria de base.

"A obrigação do São Paulo vai ser reinvestir boa parte desse dinheiro na própria categoria de base. E pega R$ 50 milhões para pagar dívidas. Ou seja, é nada. É nada. Então, vai ser um dos piores negócios da história do futebol brasileiro", disse ele.

O comentarista Arnaldo Ribeiro alerta que esse acordo pode prejudicar o Tricolor por muitos anos e critica a falta de transparência da diretoria.

O movimento da venda de 30% da base pode prejudicar o São Paulo pelo resto da sua vida. Por não jogar limpo em nenhum momento e por não ter coragem de debates, entrevistas, questionamentos e tudo mais, esse governo perdeu a credibilidade de representar o São Paulo.

Arnaldo Ribeiro

A proposta da diretoria do São Paulo ainda precisa ser ratificada pelo Conselho Deliberativo. Só em 2025, o clube já vendeu cinco jogadores formados em Cotia, arrecadando pouco mais de R$ 200 milhões.

