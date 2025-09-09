Veja pontos que Tuma vê como prioridades em reforma estatutária no Corinthians

Presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, Romeu Tuma Júnior concedeu coletiva de imprensa na última segunda-feira. A reforma do estatuto foi um dos temas amplamente debatidos pelo dirigente ao longo das quase duas horas de entrevista concedidas no Teatro do Parque São Jorge.

A reforma estatutária tem sido muito cobrada pelos torcedores, especialmente no que diz respeito ao eventual direito a voto de sócios-torcedores do Corinthians. Tal assunto está em pauta, mas Romeu acredita que outras prioridades também precisam ser debatidas. Ele mencionou, por exemplo, a necessidade de uma reestruturação no compliance - sistema que garante a conformidade de uma empresa com as leis.

"Temos que fazer uma reestruturação administrativa, uma reestruturação financeira, uma estruturação efetiva de compliance, de processos, de regras. Talvez um órgão que seja tripartite, porque hoje você tem um compliance que é terceirizado, não tem previsão estatutária. [...] Temos que criar um modelo de superintendência, alguma coisa de compliance, que o presidente poderia indicar, até um órgão terceirizado, mas que ele tivesse um mandato [completo] para mudar, ou que para mudar o compliance, precisasse de autorização dos presidentes do Cori, do CD e da diretoria", avaliou.

Tuma citou, inclusive, o caso VaideBet. O contrato assinado entre Corinthians e a casa de apostas não passou pelo compliance do clube e virou alvo de investigação policial após a suspeita de irregularidades no processo de intermediação do acordo.

Presidente afastado do Corinthians, Augusto Melo se tornou réu no caso VaideBet pelos crimes de furto qualificado, lavagem de dinheiro e associação criminosa, assim como Marcelo Mariano (ex-diretor administrativo do Corinthians), Sérgio Moura (ex-superintendente de marketing) e Alex Fernando André, conhecido como Alex Cassundé (dono de empresa intermediária).

"Hoje, quem faz o compliance faz bem, mas acho que o presidente às vezes não quer passar pelo compliance, e não tem quem o obrigue a passar. Já tivemos o caso aqui da VaideBet. Precisamos criar um mecanismo que se tenha como régua uma governança séria, um sistema de compliance bem feito, mas que o presidente não tenha poder de trocar. Que ele fique vinculado em algum lugar, um mecanismo de proteção. Têm várias questões que são importantes de colocar no estatuto, porque começa a dar seriedade para quem vem fazer investimento e tal. Temos que tentar começar por aí", explicou Tuma.

Cota feminina de conselheiras e Fiel Torcedor com direito a voto

De acordo com Romeu Tuma, o atual estatuto do Corinthians não prevê nenhum tipo de 'cota feminina' para conselheiras no Corinthians. A intenção do presidente do Conselho Deliberativo é que uma proposta de mudança sobre o assunto figure no projeto de reforma.

"Teremos um grande avanço, vamos criar cota feminina de conselheiras. Temos uma representatividade muito pequena de conselheiras, apenas 15. O universo de associadas é quase 50% ou mais. As mulheres são mais de 55% na sociedade. Têm que participar mais da vida política do clube, elas têm sensibilidade para várias coisas. Vamos colocar uma cota. Tem muita gente contra, mas vamos enfrentar esse debate. É minha obrigação como mediador de tudo isso. Vou provocar, vamos colocar para votar, e se tiver que derrubar, vai derrubar no plenário ou na Assembleia", comentou.

Tuma também explicou que o pedido do sócio-torcedor com direito a voto foi atendido no pré-projeto, mas alguns pontos ainda precisam ser debatidos. Os conselheiros discutem se irão criar um novo plano para o programa Fiel Torcedor ou estipular regras para definir qual sócio-torcedor terá direito a participar das eleições.

"Fiel Torcedor? Vamos levar para votar. Foi um compromisso meu. Estamos encontrando a melhor forma de ter uma contrapartida para o associado e para o clube", disse.

De todo modo, esta última será, de fato, uma das novidades do novo estatuto do Corinthians. Atualmente, o colégio eleitoral é formado por aproximadamente 4,5 mil associados do clube social. Alguns dos critérios são: ter mais de cinco anos de associação, ser o titular do plano e estar com as mensalidades em dia. Com a mudança que está por vir, o colégio eleitoral aumentará. Resta saber diante de quais regras.

"Não adianta ter a expectativa de que vai sair o melhor estatuto da face da Terra. Ele sempre vai estar sujeito a melhorias. Temos que ter mais efetividade nas mudanças, na modernização. Por exemplo, temos uma legislação nova a qual o clube não se adequou. Acho que o momento é oportuno, acho que temos quase dez anos da última reforma estatutária, pelo menos três ou quatro gestões do Conselho. Por tudo que aconteceu, temos que fazer uma reforma bem estruturada pelo menos em alguns aspectos importantes. Temos uma rotina de alterações estatutárias, até para ficar mais fácil. Obviamente essa mudança vai ser mais difícil, porque são muitas coisas estruturantes que temos que mudar. Não temos que criar a expectativa que vamos fazer o melhor estatuto da face da Terra, mas vamos mudando", concluiu o dirigente.

Calendário da reforma do estatuto

O pré-projeto para a reforma estatutária já foi devidamente concluído e deve ser entregue ao Conselho Deliberativo neste mês de setembro. No decorrer do ano passado, houve uma série de audiências públicas e reuniões com todas as chapas do clube e com torcedores de todas as organizadas, inclusive com a Gaviões da Fiel. Todos apresentaram propostas que foram contempladas pelo CD para a elaboração do novo estatuto, que está em estágio avançado.

Passada a Assembleia, haverá uma nova reunião, prevista inicialmente para outubro, com todas as lideranças das chapas do clube para definir o sistema de votação, entre outros tópicos. Isso porque o texto pode ser votado por completo, em uma única reunião, ou por blocos, o que demandaria mais encontros. Ainda há possibilidade e tendência de alterações no projeto, que estava pré-finalizado.

Assim que o texto estiver pronto, o Conselho irá deliberar a aprovação do novo estatuto, etapa prevista para novembro. A intenção é que, já em dezembro deste ano, o documento seja votado em uma Assembleia Geral, com a presença dos associados. Se aprovado, entrará em vigor de maneira imediata e passará a valer já para 2026.