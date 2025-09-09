Vasco treina com foco no duelo contra o Botafogo pela Copa do Brasil
Nesta terça-feira, no CT Moacyr Barbosa, o Vasco intensificou a preparação para o clássico contra o Botafogo, pela volta das quartas de final da Copa do Brasil. As equipes medem forças na quinta, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos. O primeiro duelo terminou empatado por 1 a 1, em São Januário.
Os jogadores iniciaram o treinamento com exercícios físicos na academia e foram ao gramado, onde realizaram trabalhos com bola em circuitos que terminavam com passe e chute em pequenos gols. Em seguida, passaram a finalizar com ataques de cabeça, também em alvos menores.
Em função da pausa no calendário do futebol brasileiro para a data Fifa, a última partida do Vasco foi realizada há mais de uma semana. Na ocasião, o clube carioca venceu o Sport por 3 a 2, na Ilha do Retiro, e chegou aos 22 pontos, ocupando a 15ª posição na tabela de classificação do Brasileiro.