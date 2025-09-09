Vasco anuncia contratação de dois estrangeiros para a equipe sub-20
Nesta terça-feira, o Vasco anunciou a contratação de dois jogadores estrangeiros para o elenco da categoria sub-20. O venezuelano Santos Torrealba chega ao clube com vínculo de um ano, enquanto o meia paraguaio Brayan Grance assinou contrato por empréstimo pelo mesmo período.
Com 18 anos, Torrealba é capitão da seleção sub-20 da Venezuela e acumula atuações na equipe principal do Zamora, clube pelo qual foi revelado. Nesta temporada, disputou 18 jogos na elite de seu país, além do Sul-Americano pela seleção. O atacante está integrado ao Vasco e já participou dos treinamentos ao lado dos companheiros.
O Vasco volta a campo neste sábado, quando enfrenta o Madureira, pela sétima rodada do Carioca sub-20. A partida está marcada para às 10h (de Brasília), no Estádio Nivaldo Pereira, em Nova Iguaçu.