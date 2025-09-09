Valencia marca, e líder Argentina perde do Equador em despedida das Eliminatórias

Nesta terça-feira, no Estádio Monumental Banco Pichincha, a Argentina foi derrotada pelo Equador por 1 a 0, na última (18º) rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. Sem Messi, a Albiceleste, líder isolada na tabela de classificação, teve Otamendí expulso e sofreu gol de Enner Valencia, do Internacional, para conhecer sua quarta derrota. O equatoriano Moisés Caicedo, no segundo tempo, também recebeu cartão vermelho.

Situação da Tabela

Ambas as equipes já entraram em campo classificadas ao Mundial, que acontece nos Estados Unidos, México e Canadá. A Argentina terminou na liderança, com 38 pontos somados. Logo atrás vem o Equador, com 28 unidades somadas.

? Resumo do jogo

?EQUADOR 1 x 0 ARGENTINA?

? Competição: Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026



?? Local: Estádio Monumental Banco Pichincha, em Guaiquil (Equador)



? Data: 09 de setembro de 2025 (terça-feira)



? Horário: 20h (de Brasília)

Gols

? Enner Valencia (pênalti), aos 48? do primeiro tempo (Equador)

Como foi o jogo?

No primeiro tempo, aos 30 minutos, Otamendi foi expulso por falta em Enner Valencia, deixando a equipe em desvantagem numérica. Pouco depois, Tagliafico cometeu pênalti em Preciado, convertido por Valencia aos 48 minutos, abrindo o placar para os equatorianos.

Na segunda etapa, a Argentina buscou reação com substituições ofensivas, incluindo a entrada de Julián Álvarez e Lo Celso, mas encontrou dificuldades para criar chances claras. O Equador, mesmo após a expulsão de Moisés Caicedo aos 4 minutos, quando recebeu o segundo amarelo, se manteve organizado e conseguiu controlar as investidas argentinas, explorando contra-ataques e mantendo a posse em momentos estratégicos.