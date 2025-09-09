UFC: Charles Do Bronx prevê equilíbrio em Jean Silva vs Diego Lopes e arrisca palpite

No próximo sábado (12), Jean Silva e Diego Lopes farão a luta principal do 'Noche UFC', em um dos combates mais aguardados da temporada - sobretudo para o público brasileiro. O confronto de estilos não intriga somente os fãs, mas também algumas estrelas da modalidade. E uma delas é Charles Oliveira. De olho no duelo com sede em San Antonio (EUA), 'Do Bronx' projetou equilíbrio entre os pesos-penas (66 kg), mas arriscou um palpite de ligeiro favorito.

Em entrevista ao canal 'Fighting Mode TV', o ex-campeão peso-leve (70 kg) do Ultimate destacou o estilo agressivo de Diego Lopes, mas indicou que o momento de Jean, que chega embalado e invicto na empresa, pode ser o fiel da balança em favor do representante da 'Fighting Nerds'. E as principais casas de apostas corroboram o discurso de Do Bronx. Apesar de figurar na décima posição do ranking, oito degraus abaixo de seu rival, atual segundo colocado, 'Lord' desponta com favoritismo contra o manauara radicado no México.

"Vai ser uma grande luta. Conheço os dois. Tenho mais intimidade com Jean. Acho que o Jean está vindo em uma fase gigantesca, o espírito dele, sabe? Dentro do cage, ali, acho que ele tá vindo gigante. A gente conversou nesses últimos dias, até mesmo antes da minha luta, a gente tava junto e ele veio conversar. O Diego é um cara que se movimenta muito, muito perigoso. Para mim, é uma luta que vai ser muito dura. Mas acho que o que vai fazer a diferença vai ser o espírito do Jean, ele está muito grande", projetou o faixa-preta.

Jean e o peso da invencibilidade

Com os recentes reveses de Caio Borralho e Maurício Ruffy no UFC Paris, apenas um integrante do 'quarteto de ouro' segue invicto na organização: Jean Silva. E, no próximo sábado, apesar de ser cotado como favorito, o peso-pena terá um verdadeiro 'teste de fogo'. Afinal de contas, Lord fará sua primeira luta principal dentro do Ultimate contra Diego Lopes. Em um duelo repleto de rivalidade e crucial para suas pretensões de título, o atleta da Fighting Nerds também carregará o peso de não ampliar os resultados negativos de sua equipe.

Rivalidade antiga

Antes mesmo de serem escalados para se enfrentarem na luta principal do Noche UFC, Jean Silva e Diego Lopes já possuíam uma rivalidade. Em agosto de 2024, quando ambos estavam em momentos distintos de suas respectivas carreiras, o atleta da equipe Fighting Nerds relatou um desentendimento com o compatriota nos bastidores de um evento.

De acordo com 'Lord', seu agora concorrente à época entrou no ambiente em que ele estava e cumprimentou todos os presentes, menos ele próprio, o ignorando completamente. Posteriormente, 'Franja' chegou a questionar a versão do representante da Fighting Nerds, mas já havia virado um alvo do compatriota.

