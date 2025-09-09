Topo

Transmissão ao vivo de Venezuela x Colômbia pelas Eliminatórias: veja onde assistir

José Martinez, jogador da seleção da Venezuela, em partida contra o México, pela Copa América Imagem: Ronald Martinez/Getty Images
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

09/09/2025 19h00

Venezuela e Colômbia se enfrentam hoje (9), às 20h30 (de Brasília), no Monumental de Maturín, na Venezuela, pela última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo.

Onde assistir? O confronto será transmitido ao vivo pelo Sportv5 (TV por assinatura).

Os venezuelanos entram em campo com o sonho de disputar sua primeira Copa do Mundo bem vivo. A equipe precisa apenas de uma vitória para ir para a repescagem sem depender do resultado do jogo entre Bolívia x Brasil.

Do outro lado, a Colômbia entra em campo já classificada e com quatro jogos de invencibilidade nas Eliminatórias. A equipe de Luís Díaz e James Rodríguez venceu a Bolívia por 3 a 0 na rodada passada.

Venezuela x Colômbia -- Eliminatórias da Copa do Mundo

  • Data e hora: 9 de setembro, às 20h30 (de Brasília)
  • Local: Monumental de Maturín, na Venezuela
  • Transmissão: Sportv5 (TV por assinatura)

