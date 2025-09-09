Transmissão ao vivo de Venezuela x Colômbia pelas Eliminatórias: veja onde assistir
Venezuela e Colômbia se enfrentam hoje (9), às 20h30 (de Brasília), no Monumental de Maturín, na Venezuela, pela última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo.
Onde assistir? O confronto será transmitido ao vivo pelo Sportv5 (TV por assinatura).
Os venezuelanos entram em campo com o sonho de disputar sua primeira Copa do Mundo bem vivo. A equipe precisa apenas de uma vitória para ir para a repescagem sem depender do resultado do jogo entre Bolívia x Brasil.
Do outro lado, a Colômbia entra em campo já classificada e com quatro jogos de invencibilidade nas Eliminatórias. A equipe de Luís Díaz e James Rodríguez venceu a Bolívia por 3 a 0 na rodada passada.
Venezuela x Colômbia -- Eliminatórias da Copa do Mundo
- Data e hora: 9 de setembro, às 20h30 (de Brasília)
- Local: Monumental de Maturín, na Venezuela
- Transmissão: Sportv5 (TV por assinatura)