Transmissão ao vivo de Sérvia x Inglaterra pelas Eliminatórias: veja onde assistir

Colaboração para o UOL, em São Paulo

Sérvia e Inglaterra se enfrentam hoje (9), às 15h45 (de Brasília), no Rajko Mitic, apelidado de Marakana, em Belgrado, pela 6ª rodada das Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo.

Onde assistir? O jogo será transmitido ao vivo pelo Disney+ (streaming —de acordo com as condições da plataforma).

A Sérvia ocupa a vice-liderança do Grupo K com 7 pontos e busca dar sequência à boa fase. Na rodada anterior, os sérvios superaram a Letônia por 1 a 0.

A Inglaterra, por sua vez, lidera a chave e tenta preservar os 100% de aproveitamento. Sob o comando de Thomas Tuchel, os ingleses venceram Andorra por 2 a 0 no último compromisso.

Sérvia x Inglaterra -- Eliminatórias da Copa do Mundo