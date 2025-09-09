Transmissão ao vivo de Peru x Paraguai pelas Eliminatórias: veja onde assistir

Colaboração para o UOL, em São Paulo

Peru e Paraguai se enfrentam hoje (9), às 20h30 (de Brasília), no Estádio Nacional, em Lima, pela última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo.

Onde assistir? O confronto será transmitido ao vivo pelo Sportv6 (TV por assinatura).

O Peru amarga a penúltima colocação das Eliminatórias, com apenas 12 pontos conquistados em 17 jogos. Sem chances de disputar a próxima Copa do Mundo, os peruanos perderam para o Uruguai por 3 a 0 na rodada passada.

Do outro lado, o Paraguai chega empolgado após garantir sua classificação para o mundial após 16 anos afastado. A Albirroja empatou em 0 a 0 com o Equador na rodada passada.

Peru x Paraguai -- Eliminatórias da Copa do Mundo