Transmissão ao vivo de Peru x Paraguai pelas Eliminatórias: veja onde assistir

Estupiñan, do Equador, e Sosa, do Paraguai, disputam a bola em partida das Eliminatórias - Daniel DUARTE / AFP
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

09/09/2025 19h00

Peru e Paraguai se enfrentam hoje (9), às 20h30 (de Brasília), no Estádio Nacional, em Lima, pela última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo.

Onde assistir? O confronto será transmitido ao vivo pelo Sportv6 (TV por assinatura).

O Peru amarga a penúltima colocação das Eliminatórias, com apenas 12 pontos conquistados em 17 jogos. Sem chances de disputar a próxima Copa do Mundo, os peruanos perderam para o Uruguai por 3 a 0 na rodada passada.

Do outro lado, o Paraguai chega empolgado após garantir sua classificação para o mundial após 16 anos afastado. A Albirroja empatou em 0 a 0 com o Equador na rodada passada.

Peru x Paraguai -- Eliminatórias da Copa do Mundo

  • Data e hora: 9 de setembro, às 20h30 (de Brasília)
  • Local: Estádio Nacional, em Lima
  • Transmissão: Sportv6 (TV por assinatura)

