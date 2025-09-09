Topo

Esporte

Transmissão ao vivo de Hungria x Portugal pelas Eliminatórias: veja onde assistir

Cristiano Ronaldo comemora gol marcado por Portugal contra a Alemanha na Liga das Nações - Kai Pfaffenbach/REUTERS
Cristiano Ronaldo comemora gol marcado por Portugal contra a Alemanha na Liga das Nações Imagem: Kai Pfaffenbach/REUTERS
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

09/09/2025 14h29

Hungria e Portugal entram em campo hoje (9), às 15h45 (de Brasília), na Puskas Arena, em Budapeste, pela 2ª rodada das Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo.

Onde assistir? O confronto será transmitido ao vivo pelo Sportv (TV por assinatura).

Relacionadas

CR7 supera Messi e fica a um gol de recorde em eliminatórias para a Copa

Rumo ao milésimo: CR7 faz mais dois e Portugal goleia nas Eliminatórias

Ex-goleiro da seleção é detido em Portugal por posse de arma, diz jornal

A Hungria busca a primeira vitória nas Eliminatórias depois de um início irregular. A equipe ficou no empate em 2 a 2 diante da Irlanda.

Já Portugal largou com força total na corrida por uma vaga na Copa do Mundo de 2026. Com grande atuação de Cristiano Ronaldo, a seleção portuguesa goleou a Armênia por 5 a 0 na estreia.

Hungria x Portugal -- Eliminatórias da Copa do Mundo

  • Data e hora: 9 de setembro, às 15h45 (de Brasília)
  • Local: Puskas Arena, em Budapeste
  • Transmissão: Sportv (TV por assinatura)

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Esporte

Campeonato Italiano introduzirá câmeras corporais para árbitros em Juventus x Inter

Jogo do Brasil hoje (9): onde assistir à seleção brasileira ao vivo

Lautaro Díaz é apresentado no Santos, fala sobre Neymar e cita sonho de infância

Gullit minimiza recorde de Memphis pela Holanda: "Precisa de gols em grandes torneios"

Bruno Rodrigues projeta volta ao Palmeiras após seguidas lesões: 'Expectativas são as melhores'

Transmissão ao vivo de Hungria x Portugal pelas Eliminatórias: veja onde assistir

Transmissão ao vivo de Sérvia x Inglaterra pelas Eliminatórias: veja onde assistir

Transmissão ao vivo de França x Islândia pelas Eliminatórias: veja onde assistir

Toloi celebra retorno ao São Paulo e se coloca à disposição para o fim de semana

Tolói é apresentado pelo São Paulo e projeta liderança em seu retorno: 'Sonho de todo atleta'

Escalação do Bahia: Ceni deve mandar força máxima para decisão contra o Fluminense