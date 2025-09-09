Transmissão ao vivo de Hungria x Portugal pelas Eliminatórias: veja onde assistir
Hungria e Portugal entram em campo hoje (9), às 15h45 (de Brasília), na Puskas Arena, em Budapeste, pela 2ª rodada das Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo.
Onde assistir? O confronto será transmitido ao vivo pelo Sportv (TV por assinatura).
A Hungria busca a primeira vitória nas Eliminatórias depois de um início irregular. A equipe ficou no empate em 2 a 2 diante da Irlanda.
Já Portugal largou com força total na corrida por uma vaga na Copa do Mundo de 2026. Com grande atuação de Cristiano Ronaldo, a seleção portuguesa goleou a Armênia por 5 a 0 na estreia.
Hungria x Portugal -- Eliminatórias da Copa do Mundo
- Data e hora: 9 de setembro, às 15h45 (de Brasília)
- Local: Puskas Arena, em Budapeste
- Transmissão: Sportv (TV por assinatura)