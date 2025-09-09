Topo

Transmissão ao vivo de França x Islândia pelas Eliminatórias: veja onde assistir

Mbappé comemora após dar assistência para gol de Kolo Muani em Espanha x França, partida da Eurocopa - Matthias Hangst/Getty Images
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

09/09/2025 14h15

França e Islândia se enfrentam hoje (9), às 15h45 (de Brasília), no Parque dos Príncipes, em Paris, pela 2ª rodada das Eliminatórias Europeias da Copa do Mundo.

Onde assistir? O jogo será transmitido ao vivo pelo Sportv2 (TV por assinatura).

A França começou bem sua trajetória nas Eliminatórias ao vencer a Ucrânia por 2 a 0. Mbappé deixou sua marca e alcançou a vice-liderança na artilharia histórica da seleção, agora com 51 gols.

Do outro lado, a Islândia chega embalada após uma estreia convincente, quando goleou o Azerbaijão por 5 a 0.

França x Islândia -- Eliminatórias da Copa do Mundo

  • Data e hora: 9 de setembro, às 15h45 (de Brasília)
  • Local: Parque dos Príncipes, em Paris
  • Transmissão: Sportv2 (TV por assinatura)

