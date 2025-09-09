Transmissão ao vivo de Equador x Argentina pelas Eliminatórias: veja onde assistir
Equador e Argentina entram em campo hoje (9), às 20h (de Brasília), no Monumental de Guaiaquil, no Equador, pela última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo.
Onde assistir? O confronto será transmitido ao vivo pelo Sportv2 (TV por assinatura).
O Equador garantiu sua vaga na Copa do Mundo de 2026, mas busca encerrar a sequência de quatro empates consecutivos. Na rodada passada, a equipe ficou no 0 a 0 contra o Paraguai.
Já a Argentina lidera as Eliminatórias com folga e não pode mais ser ultrapassada. Com Messi comandando, os atuais campeões mundiais venceram quatro dos últimos cinco jogos, incluindo o triunfo por 3 a 0 sobre a Venezuela no último compromisso.
Equador x Argentina -- Eliminatórias da Copa do Mundo
- Data e hora: 9 de setembro, às 20h (de Brasília)
- Local: Monumental de Guayaquil, no Equador
- Transmissão: Sportv2 (TV por assinatura)