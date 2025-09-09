Transmissão ao vivo de Chile x Uruguai pelas Eliminatórias: veja onde assistir

Colaboração para o UOL, em São Paulo

Chile e Uruguai se enfrentam hoje (9), às 20h30 (de Brasília), no Estádio Nacional, em Santiago, pela última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo.

Onde assistir? O confronto será transmitido ao vivo pelo Sportv4 (TV por assinatura).

O Chile amarga a lanterna das Eliminatórias, com apenas 10 pontos conquistados em 17 jogos. Em meio a um processo de renovação, a equipe chilena sofreu nova derrota na rodada passada, quando foi superada pelo Brasil por 3 a 0.

Do outro lado, o Uruguai já assegurou presença na Copa do Mundo de 2026. Sob o comando de Marcelo Bielsa, a Celeste venceu o Peru por 3 a 0 em sua última partida.

Chile x Uruguai -- Eliminatórias da Copa do Mundo