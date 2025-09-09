Topo

Esporte

Transmissão ao vivo de Chile x Uruguai pelas Eliminatórias: veja onde assistir

Marcelo Bielsa, técnico do Uruguai, durante jogo contra o Brasil - Ethan Miller/Getty Images
Marcelo Bielsa, técnico do Uruguai, durante jogo contra o Brasil Imagem: Ethan Miller/Getty Images
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

09/09/2025 19h13

Chile e Uruguai se enfrentam hoje (9), às 20h30 (de Brasília), no Estádio Nacional, em Santiago, pela última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo.

Onde assistir? O confronto será transmitido ao vivo pelo Sportv4 (TV por assinatura).

Relacionadas

Ancelotti diz que não há jogador igual a Casemiro e explica alternativas

Brasil de Ancelotti não sofre gol e mira recorde histórico na seleção

Arrascaeta poupado e Varela com pubalgia: Uruguai libera dupla ao Flamengo

O Chile amarga a lanterna das Eliminatórias, com apenas 10 pontos conquistados em 17 jogos. Em meio a um processo de renovação, a equipe chilena sofreu nova derrota na rodada passada, quando foi superada pelo Brasil por 3 a 0.

Do outro lado, o Uruguai já assegurou presença na Copa do Mundo de 2026. Sob o comando de Marcelo Bielsa, a Celeste venceu o Peru por 3 a 0 em sua última partida.

Chile x Uruguai -- Eliminatórias da Copa do Mundo

  • Data e hora: 9 de setembro, às 20h30 (de Brasília)
  • Local: Estádio Nacional, em Santiago
  • Transmissão: Sportv4 (TV por assinatura)

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Esporte

Joias de 15 anos dão trabalho, mas são eliminadas nas duplas do SP Open

Corinthians x Athletico-PR pela Copa do Brasil: onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Fluminense x Bahia: veja onde assistir ao vivo, estatísticas, histórico e escalações

Deschamps critica vaias a Rabiot no Parque dos Príncipes: 'Inaceitável'

No Nilton Santos, Botafogo faz penúltimo treino para pegar o Vasco

Transmissão ao vivo de Bolívia x Brasil pelas Eliminatórias: veja onde assistir

Vasco treina com foco no duelo contra o Botafogo pela Copa do Brasil

Escalação do Brasil: Ancelotti muda praticamente todo time para enfrentar a Bolívia

Ancelotti escala seleção brasileira com 9 mudanças na altitude da Bolívia

Transmissão ao vivo de Chile x Uruguai pelas Eliminatórias: veja onde assistir

"Nunca estive tão motivado para ir aos Jogos", diz suíço que decidiu defender o Brasil