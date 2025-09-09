Transmissão ao vivo de Chile x Uruguai pelas Eliminatórias: veja onde assistir
Chile e Uruguai se enfrentam hoje (9), às 20h30 (de Brasília), no Estádio Nacional, em Santiago, pela última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo.
Onde assistir? O confronto será transmitido ao vivo pelo Sportv4 (TV por assinatura).
O Chile amarga a lanterna das Eliminatórias, com apenas 10 pontos conquistados em 17 jogos. Em meio a um processo de renovação, a equipe chilena sofreu nova derrota na rodada passada, quando foi superada pelo Brasil por 3 a 0.
Do outro lado, o Uruguai já assegurou presença na Copa do Mundo de 2026. Sob o comando de Marcelo Bielsa, a Celeste venceu o Peru por 3 a 0 em sua última partida.
Chile x Uruguai -- Eliminatórias da Copa do Mundo
- Data e hora: 9 de setembro, às 20h30 (de Brasília)
- Local: Estádio Nacional, em Santiago
- Transmissão: Sportv4 (TV por assinatura)