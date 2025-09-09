Topo

Esporte

Transmissão ao vivo de Bolívia x Brasil pelas Eliminatórias: veja onde assistir

do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

09/09/2025 19h30

Bolívia e Brasil medem forças hoje (9), às 20h30 (de Brasília), no Estádio Municipal Del Alto, na Bolívia, pela última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo.

Onde assistir? O jogo será transmitido ao vivo pela Globo (TV aberta), Sportv (TV por assinatura) e GE TV (Youtube).

Com a classificação já assegurada para a Copa do Mundo, o Brasil chega para mais um desafio após vitória sólida sobre o Chile por 3 a 0. O time de Carlo Ancelotti busca manter a regularidade nesta reta final das Eliminatórias.

Relacionadas

Seleção jogou nove vezes contra a Bolívia na altitude e só ganhou três

Brasil de Ancelotti não sofre gol e mira recorde histórico na seleção

Ancelotti diz que não há jogador igual a Casemiro e explica alternativas

Já a Bolívia segue viva na disputa por um lugar na repescagem. Para isso, terá de surpreender a Seleção Brasileira e torcer para que a Venezuela não conquiste os três pontos contra a Colômbia.

Bolívia x Brasil -- Eliminatórias da Copa do Mundo

  • Data e hora: 9 de setembro, às 20h30 (de Brasília)
  • Local: Estádio Municipal Del Alto, na Bolívia
  • Transmissão: Globo (TV aberta), Sportv (TV por assinatura) e GE TV (Youtube)

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Esporte

Joias de 15 anos dão trabalho, mas são eliminadas nas duplas do SP Open

Deschamps critica vaias a Rabiot no Parque dos Príncipes: 'Inaceitável'

No Nilton Santos, Botafogo faz penúltimo treino para pegar o Vasco

Transmissão ao vivo de Bolívia x Brasil pelas Eliminatórias: veja onde assistir

Vasco treina com foco no duelo contra o Botafogo pela Copa do Brasil

Escalação do Brasil: Ancelotti muda praticamente todo time para enfrentar a Bolívia

Ancelotti escala seleção brasileira com 9 mudanças na altitude da Bolívia

Transmissão ao vivo de Chile x Uruguai pelas Eliminatórias: veja onde assistir

"Nunca estive tão motivado para ir aos Jogos", diz suíço que decidiu defender o Brasil

Transmissão ao vivo de Venezuela x Colômbia pelas Eliminatórias: veja onde assistir

Transmissão ao vivo de Peru x Paraguai pelas Eliminatórias: veja onde assistir