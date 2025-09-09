Transmissão ao vivo de Bolívia x Brasil pelas Eliminatórias: veja onde assistir

Colaboração para o UOL, em São Paulo

Bolívia e Brasil medem forças hoje (9), às 20h30 (de Brasília), no Estádio Municipal Del Alto, na Bolívia, pela última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo.

Onde assistir? O jogo será transmitido ao vivo pela Globo (TV aberta), Sportv (TV por assinatura) e GE TV (Youtube).

Com a classificação já assegurada para a Copa do Mundo, o Brasil chega para mais um desafio após vitória sólida sobre o Chile por 3 a 0. O time de Carlo Ancelotti busca manter a regularidade nesta reta final das Eliminatórias.

Já a Bolívia segue viva na disputa por um lugar na repescagem. Para isso, terá de surpreender a Seleção Brasileira e torcer para que a Venezuela não conquiste os três pontos contra a Colômbia.

Bolívia x Brasil -- Eliminatórias da Copa do Mundo