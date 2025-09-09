Toloi é apresentado e comemora volta ao São Paulo: 'Não sou mais um menino'

Apresentado no São Paulo nesta terça-feira, o zagueiro Rafael Toloi comemorou seu retorno ao Tricolor e falou sobre estar mais experiente do que em sua primeira passagem, ainda como um "menino".

O que aconteceu

O novo reforço da equipe paulista falou sobre evolução pessoal e afirmou estar feliz por ter a oportunidade de voltar ao clube. A primeira passagem de Toloi pelo São Paulo aconteceu entre 2012 e 2014, quando ajudou o Tricolor na conquista da Copa Sul-Americana.

É um sonho de qualquer atleta poder jogar no São Paulo e eu estou tendo a possibilidade de estar aqui pela minha segunda vez. É uma oportunidade para mim, estou muito motivado. Não sou mais um menino de antes, hoje sou pai, tenho dois filhos, vivi uma experiência bacana na Europa e agora eu quero poder voltar para cá e viver uma experiência bacana novamente. Rafael Toloi

O zagueiro revelou ainda interesse de outras equipes brasileiras, mas optou pelo retorno ao São Paulo por ter vivido bons momentos com a equipe anteriormente.

Fiquei dez anos na Atalanta e foram dez anos incríveis, mas eu sentia que era o momento de uma mudança. Eu tive conversa com alguns clubes de fora e também do Brasil. Não conversas, teve interesse, me procuraram. Mas eu não cheguei a abrir conversa com ninguém, esperei o melhor momento. E a partir do momento que o São Paulo me procurou, houve uma motivação muito grande da parte minha para que desse certo. Eu voltei pra cá porque eu vivi bons momentos aqui e pretendo novamente viver esses momentos.

"Cheguei num momento importante da temporada. Temos duas competições importantes (Brasileirão e Libertadores)", disse o jogador. "Tive três semanas para trabalhar com essa parada para os jogos das seleções. Foram importantes também para me condicionar melhor. Tenho certeza que posso agregar com experiência com tudo que eu vivi nesses anos na Itália".