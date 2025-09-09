Toloi celebra retorno ao São Paulo e se coloca à disposição para o fim de semana

Apresentado oficialmente nesta terça-feira, no SuperCT, Rafael Toloi celebrou a oportunidade de defender novamente o São Paulo. O zagueiro, que assinou contrato até dezembro de 2026, com possibilidade de prorrogação até o fim de 2027, destacou a felicidade em viver sua segunda passagem pelo Tricolor e se mostrou pronto para entrar em campo.

"É o sonho de qualquer atleta jogar em um clube da grandeza do São Paulo. Estou tendo a oportunidade da minha segunda passagem e fiquei muito feliz quando recebi a ligação com a intenção de me contratarem. Não pensei duas vezes. Na primeira passagem, vivi a emoção de ser campeão com o título inédito da Sul-Americana, que marcou minha carreira. A negociação agora foi muito rápida e fácil. Estou honrado e feliz de estar aqui novamente", afirmou.

Experiência e condicionamento físico

O defensor já treina com o elenco são-paulino e se diz preparado para ser opção de Hernán Crespo. Regularizado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF, Toloi tem sua reestreia condicionada apenas à questão física. Seu último jogo oficial foi no dia 4 de maio, ainda pela Atalanta.

"Nessas semanas, trabalhei muito bem. Com a tecnologia e os dados dos treinos, pude acompanhar meu rendimento e fiquei satisfeito. Mesmo antes de acertar com o São Paulo, mantive o trabalho físico por conta própria, especialmente na parte aeróbica, algo que sempre valorizei na Europa. Isso me ajudou bastante. Hoje me sinto bem e à disposição do treinador para o final de semana", completou.

O São Paulo enfrenta o Botafogo no próximo domingo, às 17h30 (de Brasília), no Morumbis, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. No momento, o Tricolor ocupa a sétima colocação da tabela, com 32 pontos em 22 partidas, e segue na briga por uma vaga no G6.

Segunda passagem pelo clube

Revelado pelo Goiás, Toloi chegou ao São Paulo em 2012 e, em sua primeira passagem, disputou 133 jogos, marcou seis gols e integrou o elenco campeão da Copa Sul-Americana daquele ano. Em 2014, foi emprestado à Roma e, no meio de 2015, transferiu-se para a Atalanta.

Na Itália, construiu uma carreira sólida: foram 313 partidas, 14 gols e 18 assistências pela Atalanta, além do título da Liga Europa em 2024. Naturalizado italiano, também defendeu a Azzurra em 14 oportunidades e conquistou a Eurocopa de 2021.

Agora, retorna ao Morumbis para reforçar o sistema defensivo, setor que tem sofrido com a ausência de Arboleda, lesionado. O elenco ainda conta com Alan Franco, Ferraresi e Sabino como opções para a zaga.