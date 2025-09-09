Hugo Souza conta como criou 'duas vidas' para superar trauma e ir à seleção

Referência no Corinthians e vivendo a segunda convocação seguida para a seleção brasileira, o goleiro Hugo Souza conversou com o Fala Aí, programa semanal de Yara Fantoni no UOL, sobre o período difícil que atravessou para conquistar o bom momento profissional atual.

Segundo o goleiro, foi necessário superar a dor pessoal de um trauma para manter seu nível técnico profissional em alta: sua noiva, a influenciadora Rauany Barcellos, teve uma gravidez de gêmeos subitamente interrompida ainda neste ano.

Eu costumo dizer que quando a nossa vida pessoal está alinhada, as nossas coisas estão alinhadas, a nossa vida dentro do campo flui mais fácil. E eu acredito nisso. Naquele momento, eu tive que separar a minha vida fora do campo, que estava um pouco triste, da minha vida dentro do campo, porque eu precisava desempenhar um resultado bom. Então foi um momento onde eu realmente tive que abrir essas duas vidas para que eu pudesse entrar em campo e esquecer de tudo que eu estava vivendo. E, depois que eu saía do campo, eu resolvia tudo aquilo ali. E graças a Deus eu consegui. Porque, no meio disso tudo, veio convocação, vieram atuações boas e eu pude ajudar a equipe da melhor forma. Hugo Souza

Com a manutenção da boa forma pelo alvinegro paulista, bem como a permanência na lista de convocados de Ancelotti, Hugo diz já ser capaz de olhar para o além-campo com otimismo renovado: mantém o sonho de formar uma família, destacando a importância da união com Rauany e a crença em um momento certo para uma nova gravidez.

"É um momento que foi delicado pra nós dois, né? Acredito que muito mais pra ela também, porque a mulher sente muito mais, o corpo da mulher tá mudando, tem todas as emoções disso. Então, para ela foi muito mais complicado do que pra mim, ainda que para mim também tenha sido", lembrou Hugo.

"Mas eu tive que dar todo o suporte pra ela", destacou o goleiro. "Graças a Deus, Deus sabe todas as coisas, a gente tá muito feliz juntos. A gente sabe que a gente tem muita coisa pra construir, a gente sabe que tem muita coisa pra gente viver e na hora certa vão vir nossos bebês e nossos frutos", acrescentou.

'Tira essa mágoa do coração': Hugo Souza provoca Estêvão na seleção

Aclimatado com o ambiente da seleção brasileira, Hugo comentou sobre o reencontro com o ex-rival Estêvão. O ponta, hoje jogador do Chelsea, perdeu pênalti contra o goleiro corintiano quando ainda atuava no Palmeiras.

Eu falo com ele mesmo, quando é trabalho de finalização, ele chega e dá umas porradas. Falo: "Você tem que tirar essa mágoa do seu coração". Hugo Souza

Pegar pênaltis, aliás, é uma especialidade do goleiro corintiano, que foi herói no título paulista do clube em 2025. No jogo da volta contra o Palmeiras, Raphael Veiga teve a chance de abrir o placar pelo alviverde, mas parou nas mãos de Hugo. Com o placar em 0x0, a vantagem de um gol do jogo de ida garantiu o campeonato do Corinthians.

Através de alguns estudos e detalhes, foi na hora que eu tomei a decisão e, graças a Deus, fui feliz em fazer a defesa. E foi a melhor defesa da minha vida, com certeza. Melhor defesa, não. O momento mais marcante da minha carreira. Hugo Souza

Se foi feliz contra Veiga e Estêvão, Hugo sabe exatamente contra quem corre mais risco de tomar gol: Neymar e Gabigol. Para o goleiro, o camisa 10 do Santos e o atacante do Cruzeiro são os melhores batedores de pênalti do Brasil.

O Neymar e o Gabigol são os caras mais difíceis. São dois caras difíceis, mas eu não pipoco com eles, não. Hugo Souza

Sonho do pai foi combustível para Hugo mudar de vida

Foi o pai de Hugo Souza, Jorge, seu maior incentivador no esporte. Morto em 2020, ele pôde ver o goleiro nos profissionais do Flamengo, mas segue ao lado do filho hoje como combustível para sua busca por sucesso.

Quem foi a pessoa que me apoiou a minha carreira inteira foi meu pai. Ele que me acompanhou em todos os momentos da minha carreira. Eu jogo futebol pelo sonho do meu pai, né? Muito mais pelo dele do que pelo meu. Hugo Souza

Os anos formativos com a família em Caxias, no Rio de Janeiro, também foram pauta da conversa com o Fala Aí. Na época, Hugo sustentava a casa com uma ajuda de custo de apenas R$600 paga por dirigentes do Vasco da Gama, onde atuava no futebol de salão.