'Substituir Casemiro na altitude é missão ingrata', diz Arnaldo Ribeiro

A ausência de Casemiro complica a montagem do meio-campo da seleção brasileira na altitude contra a Bolívia, avalia Arnaldo Ribeiro no UOL News Esporte, do Canal UOL.

O comentarista destaca que Andrey Santos assume papel difícil, já que ninguém no elenco tem a experiência de Casemiro, especialmente sob o desgaste de El Alto. O Brasil joga hoje às 21h30 (de Brasília).

O Casemiro é um caso à parte, porque foi o resgate do Ancelotti em relação aos treinadores que o antecederam. Não apareceu no futebol brasileiro de quatro anos pra cá um volante com as características do Casemiro, com a experiência e a malícia do Casemiro, que foi pilar fundamental do Real Madrid e do Ancelotti. Então, pro Ancelotti, não tinha outro Casemiro nem no Real Madrid, e não tem na seleção brasileira.

Arnaldo Ribeiro

Para Arnaldo, o substituto direto, Andrey Santos, enfrenta missão dupla: proteger a defesa e lidar com a altitude. O comentarista prevê dificuldades extras para o jovem volante, que ainda precisa se firmar.

O substituto do Casemiro vai ter sérios problemas, porque além de não ter as características dele, vai ter que jogar com uma missão de proteger a defesa numa altitude surreal. Talvez seja o jogador que mais sofra com a função e mudanças na equipe ainda mais na altitude.

Arnaldo Ribeiro

'Brasil sofre na altitude', diz Arnaldo

Arnaldo Ribeiro também destaca que o retrospecto da seleção brasileira na altitude boliviana é negativo, com mais derrotas do que vitórias, e ressalta a dificuldade física enfrentada nos jogos contra a Bolívia.

É um dos poucos locais na América do Sul em que o Brasil tem mais derrotas do que vitórias.

Arnaldo Ribeiro

