Seleção Brasileira chega a El Alto para enfrentar a Bolívia pelas Eliminatórias

A Seleção Brasileira chegou nesta terça-feira em El Alto, às vésperas do confronto contra a Bolívia pela 18ª e última rodada das Eliminatórias, marcado para logo mais, às 20h30 (de Brasília), no Estádio Municipal de El Alto.

A delegação havia chegado ontem à noite em Santa Cruz de la Sierra e seguiu em viagem para El Alto. Durante os treinos, o técnico Ancelotti testou mudanças em todas as linhas. Na defesa, Fabrício Bruno e Alexsandro treinaram entre os titulares.

No meio de campo, Casemiro está suspenso, e Andrey Santos surge como principal alternativa. Lucas Paquetá, destaque na vitória por 3 a 0 sobre o Chile, também deve começar jogando na altitude.

A novidade na convocação é o meia Andreas Pereira, do Palmeiras, chamado para substituir Kaio Jorge, cortado por lesão. No ataque, Richarlison treinou na posição de João Pedro, enquanto Luiz Henrique, autor de dois gols no último jogo, pode assumir lugar de Martinelli ou Estêvão.

Uma provável escalação do Brasil para o duelo tem: Alisson; Wesley, Fabrício Bruno, Alexsandro e Caio Henrique; Andrey, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Luiz Henrique, Estêvão e Richarlison.