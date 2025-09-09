Topo

Esporte

Seleção Brasileira chega a El Alto para enfrentar a Bolívia pelas Eliminatórias

09/09/2025 17h20

A Seleção Brasileira chegou nesta terça-feira em El Alto, às vésperas do confronto contra a Bolívia pela 18ª e última rodada das Eliminatórias, marcado para logo mais, às 20h30 (de Brasília), no Estádio Municipal de El Alto.

A delegação havia chegado ontem à noite em Santa Cruz de la Sierra e seguiu em viagem para El Alto. Durante os treinos, o técnico Ancelotti testou mudanças em todas as linhas. Na defesa, Fabrício Bruno e Alexsandro treinaram entre os titulares.


No meio de campo, Casemiro está suspenso, e Andrey Santos surge como principal alternativa. Lucas Paquetá, destaque na vitória por 3 a 0 sobre o Chile, também deve começar jogando na altitude.

A novidade na convocação é o meia Andreas Pereira, do Palmeiras, chamado para substituir Kaio Jorge, cortado por lesão. No ataque, Richarlison treinou na posição de João Pedro, enquanto Luiz Henrique, autor de dois gols no último jogo, pode assumir lugar de Martinelli ou Estêvão.

Uma provável escalação do Brasil para o duelo tem: Alisson; Wesley, Fabrício Bruno, Alexsandro e Caio Henrique; Andrey, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Luiz Henrique, Estêvão e Richarlison.

As mais lidas agora

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Esporte

Lautaro Díaz se vê pronto para jogar e quer resolver 'escassez' de gols do Santos: "Muita vontade"

França vira sobre a Islândia com gol de Mbappé e lidera grupo nas Eliminatórias

CR7 iguala recorde e ajuda Portugal a vencer a Hungria nas Eliminatórias

Cristiano Ronaldo marca, e Portugal vence a Hungria pelas Eliminatórias Europeias

Veja galeria de fotos do jogo entre Sérvia e Inglaterra pelas Eliminatórias

Onde vai passar Chile x Uruguai pelas Eliminatórias? Como assistir ao vivo

Palmeiras: Lavieri analisa volta de Veiga ao time após lesão

Seleção Brasileira chega a El Alto para enfrentar a Bolívia pelas Eliminatórias

Caio Borralho perde uma posição no ranking após derrota para Imavov no UFC Paris

Revanche no radar? Top 12 desafia Caio Borralho e brasileiro topa confronto no UFC

Onde vai passar Equador x Argentina pelas Eliminatórias? Como assistir ao vivo