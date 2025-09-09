São Paulo relembra título histórico do Paulista de 1970 e fim do jejum

O São Paulo relembrou nesta terça-feira a conquista do Paulistão de 1970, que completa 55 anos. O título encerrou um jejum de 13 anos do Tricolor e marcou o nono troféu estadual do time

"Campeão paulista de 1970! Há 55 anos, o Tricolor vencia o seu nono título estadual, o primeiro após a inauguração do MorumBIS!", publicou o clube nas redes sociais.

Jejum de títulos

O clube do Morumbi não ganhava um campeonato oficial desde 1957, quando conquistou o Paulista. Em 1970, a diretoria contratou, então, dois nomes de peso: os uruguaios Pablo Forlán e Pedro Rocha. O último acabou não participando da conquista histórica e só atuou pelo Brasileirão.

Começo complicado

Nas três primeiras rodadas, a equipe treinada por Zezé Moreira ganhou apenas um jogo e, após atuações medianas, foi vaiada pela torcida. Entretanto, tudo mudou com o retorno de Gérson, que havia sido tricampeão do mundo com a Seleção Brasileira. Sob o comando do meio-campista, que ainda sofreria com lesões em seguida, o São Paulo reagiu e terminou o 1º turno com apenas uma derrota, para consagrar a nova era do Estádio do Morumbi.

Jogo decisivo

O bom desempenho seguiu no returno e, na penúltima rodada, o time ganhou do Guarani, em Campinas, após arrancada na tabela.

No Brinco de Ouro da Princesa, em 9 de setembro de 1970, Toninho Guerreiro abriu o placar para o Tricolor aos 27 do primeiro tempo. Sete minutos depois, Paulo ampliou a vantagem. Já na etapa complementar, aos 22, Vágner marcou para os donos da casa, mas a partida terminou com vitória do São Paulo.

Para o confronto decisivo, Zezé Moreira escalou: Sérgio; Pablo Forlán, Jurandir, Roberto Dias e Gilberto Sorriso (Tenente); Édson e Nenê; Paulo, Terto (Benê), Toninho Guerreiro e Paraná.

Coroação em clássico

Já na rodada final, para coroar o título, o Tricolor venceu o Corinthians no Morumbi pelo placar mínimo. A partida também marcou o recorde de público daquela edição do Campeonato Paulista: 79.483 torcedores vibraram das arquibancadas.

Ao todo, o São Paulo disputou 18 jogos na competição: foram 12 vitórias, três empates, três derrotas e 27 pontos somados. Ponte Preta e Palmeiras, com cinco a menos, vieram em seguida na tabela.