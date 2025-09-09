São Paulo atualiza situações de Arboleda, Marcos Antonio e Luiz Gustavo

No SuperCT, o São Paulo retomou os treinos na tarde desta terça-feira (9) visando o duelo contra o Botafogo, marcado para domingo, às 17h30 (de Brasília), no Morumbi, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Atualmente, o Tricolor ocupa a sétima colocação na competição, com 32 pontos em 22 jogos disputados.

Entre os destaques do dia, Arboleda e Marcos Antonio, que se recuperam de lesões, participaram de todo o aquecimento com o grupo e fizeram um trabalho complementar com bola.

O zagueiro Arboleda se recupera de uma lesão no músculo reto femoral da coxa esquerda, enquanto o volante Marcos Antonio trata uma lesão muscular na parte posterior da mesma coxa

Luiz Gustavo, que passa por transição após tromboembolismo pulmonar, também realizou exercícios com bola assim como seus comapnheiros.

Como foi o treino?

A reapresentação do São Paulo teve início com uma série de exercícios de core conduzidos pela equipe de preparação física, com foco na estabilidade. Em seguida, os atletas participaram de atividades técnicas com bola. Para encerrar a primeira parte do treino, o técnico Hernán Crespo comandou um jogo em espaço reduzido, priorizando o posicionamento, a movimentação sem a bola e a tomada rápida de decisões.

O Tricolor retorna aos treinos na manhã desta quarta-feira (10), novamente no SuperCT, em mais uma sessão que promete reforçar aspectos físicos e técnicos da equipe. Após a atividade, o lateral-direito Mailton será apresentado oficialmente à imprensa e ao elenco, marcando sua chegada ao clube.