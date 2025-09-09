Santos se reapresenta após folga e segue preparação para enfrentar o Atlético-MG

Após folgar no domingo e na segunda-feira, o Santos se reapresentou na manhã desta terça-feira para seguir os trabalhos em meio à data Fifa. O elenco santista deu continuidade à preparação para o compromisso diante do Atlético-MG, válido pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O técnico Juan Pablo Vojvoda comandou mais um treino tático no campo do CT Rei Pelé. O treinador tem feito testes antes da retomada do Brasileirão.

Neymar, por sua vez, fez um trabalho de reforço muscular. O craque do Peixe alternou entre atividades no gramado e na academia do CT.

Essa foi a quinta sessão de treino da equipe em meio à data Fifa. Neste período, o Peixe esteve desfalcado do volante Tomás Rincón e do zagueiro Alexis Duarte, pois ambos estão a serviço de suas respectivas seleções (Venezuela e Paraguai).

Dúvidas e desfalques

Para o duelo, o técnico Juan Pablo Vojvoda terá um desfalque de peso. O argentino Rollheiser recebeu o terceiro cartão amarelo no empate sem gols contra o Fluminense e terá que cumprir suspensão.

Já Neymar é dúvida. O camisa 10 está treinando normalmente junto aos demais companheiros, mas irá conversar com Vojvoda ao longo da semana para decidir se joga ou não. O astro não gosta de atuar em gramado sintético, como o da Arena MRV.

Novidades e reforços

Em contrapartida, a expectativa é que João Basso e Willian Arão possam reforçar a equipe já neste fim de semana. O zagueiro está treinando com o restante do grupo, enquanto o volante está em reta final do processo de transição física.

Outras novidades para o jogo devem ser os reforços contratados pelo Peixe. Lautaro Díaz, Adonis Frías e Victor Hugo já foram devidamente registrados no BID e devem ficar à disposição.

Nesta semana de treinos, Vojvoda ainda contará com o reforço de Alexis Duarte. O zagueiro já foi anunciado, mas está servindo a seleção paraguaia e se apresenta após a data Fifa. O Paraguai entra em campo mais tarde nesta terça-feira, às 20h30 (de Brasília), fora de casa, contra o Peru, pela última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas.

Programação

O elenco do Santos volta a treinar na tarde desta quarta-feira, novamente no CT Rei Pelé. Vojvoda terá mais quatro dias para preparar a equipe para enfrentar o Atlético-MG.

O Santos viaja à Belo Horizonte após a atividade de sábado. A bola rola no domingo, às 16h, na Arena MRV.

Situação do Santos no Brasileirão

Posição na tabela: 16ª colocação, com 22 pontos - mesma pontuação do Vitória, que abre a zona de rebaixamento.

Próximos jogos do Santos

Atlético-MG x Santos (23ª rodada do Campeonato Brasileiro)

(23ª rodada do Campeonato Brasileiro) Data e horário: 14 de setembro (domingo), às 16h (de Brasília)

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG)