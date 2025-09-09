Topo

Esporte

Santos fecha contratação de Billal Brahimi após um mês de avaliação

Billal Brahimi - Divulgação/Stade Brestois
Billal Brahimi Imagem: Divulgação/Stade Brestois
do UOL

Do UOL, em Santos (SP)

09/09/2025 12h52

O Santos fechou a contratação do atacante franco-argelino Billal Brahimi, de 25 anos. Ele chegará hoje no Brasil para exames médicos.

O Peixe avaliou o jogador por cerca de um mês e entendeu que se trata de um jogador "muito bom", pelo que ouviu o UOL. O reforço estava livre no mercado após passagem pelo Nice (FRA).

Relacionadas

Santos pode comprar zagueiro do Cruzeiro que foi de afastado a titular

'Tudo errado': Colunistas criticam 'reunião secreta' por SAF no Santos

Messi discute com jogador do Santos no intervalo de jogo da Argentina; veja

Brahimi foi oferecido em agosto e passou pelo crivo dos analistas do clube e do diretor Alexandre Mattos. O carimbo final foi do técnico Juan Pablo Vojvoda. O planejamento inicial não incluía um ponta, mas a diretoria entendeu como "oportunidade de mercado".

O atleta joga pelos dois lados de ataque e também como segundo atacante. Vojvoda entendeu que faltava no elenco um canhoto com essa velocidade. Rollheiser, Barreal e Robinho Jr são mais de "bola no pé" enquanto Brahimi oferece mais profundidade. Guilherme e Caballero são destros.

Se aprovado nos exames médicos, ele deve assinar até dezembro de 2026.

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Esporte

Pedrinho oferece ônibus para torcida organizada do Cruzeiro assistir à final do Brasileirão feminino

Onde vai passar Sérvia x Inglaterra pelas Eliminatórias? Como assistir ao vivo

Em transição física, Bruno Rodrigues, do Palmeiras, fala sobre expectativa para retornar aos gramados

Santos fecha contratação de Billal Brahimi após um mês de avaliação

Fluminense confirma mais de 35 mil ingressos vendidos para duelo contra o Bahia

Onde vai passar França x Islândia pelas Eliminatórias? Como assistir ao vivo

Onde vai passar Hungria x Portugal pelas Eliminatórias? Como assistir ao vivo

Atacante destaca superação no Palmeiras após lesões e mira volta: 'Ansioso'

'Substituir Casemiro na altitude é missão ingrata', diz Arnaldo Ribeiro

Ator, empresários e irmão de prefeito: investidores que compõe proposta de SAF do Fluminense

Marcelo Moreno: 'Se Bolívia for para a Copa, eu volto a jogar'