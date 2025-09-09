Santos fecha contratação de Billal Brahimi após um mês de avaliação

O Santos fechou a contratação do atacante franco-argelino Billal Brahimi, de 25 anos. Ele chegará hoje no Brasil para exames médicos.

O Peixe avaliou o jogador por cerca de um mês e entendeu que se trata de um jogador "muito bom", pelo que ouviu o UOL. O reforço estava livre no mercado após passagem pelo Nice (FRA).

Brahimi foi oferecido em agosto e passou pelo crivo dos analistas do clube e do diretor Alexandre Mattos. O carimbo final foi do técnico Juan Pablo Vojvoda. O planejamento inicial não incluía um ponta, mas a diretoria entendeu como "oportunidade de mercado".

O atleta joga pelos dois lados de ataque e também como segundo atacante. Vojvoda entendeu que faltava no elenco um canhoto com essa velocidade. Rollheiser, Barreal e Robinho Jr são mais de "bola no pé" enquanto Brahimi oferece mais profundidade. Guilherme e Caballero são destros.

Se aprovado nos exames médicos, ele deve assinar até dezembro de 2026.