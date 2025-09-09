Topo

De 'várzea' a 'jogamos contra 14': presidente da CBF sobe tom após derrota

Samir Xaud detonou arbitragem, atuação da polícia e até ato de gandulas em Bolívia x Brasil - REBECA SCHUMACKER/ENQUADRAR/ESTADÃO CONTEÚDO
do UOL

Do UOL, em São Paulo

09/09/2025 23h43

O presidente da CBF, Samir Xaud, subiu o tom após Bolívia 1x0 Brasil, jogo das Eliminatórias Sul-Americanas disputado nesta noite em El Alto, a mais de 4000 metros de altitude. Minutos após a partida, ele fez uma série de críticas ao Sportv.

O que Samir falou?

Insatisfação. "É uma tristeza o que ocorreu hoje aqui. Viemos para jogar futebol e o que vimos desde a nossa chegada foi um antijogo. Jogamos contra arbitragem, contra polícia, contra gandulas — que tiraram as bolas de campo e jogando bolas dentro de campo... Me desculpa a palavra, mas foi uma verdadeira várzea hoje, não é o que esperamos para o futebol mundial e sul-americano."

Críticas à arbitragem. "Com este tipo de atitude, principalmente na altitude de mais de 4000 metros, fica difícil jogar futebol — ainda mais jogando contra 14 homens dentro de campo [11 da Bolívia e três membros da arbitragem]"

Reação. "Espero que a Conmebol tome providências. Temos tudo gravado sobre o que aconteceu aqui hoje. Isso não pode acontecer, é um absurdo. Teve polícia truculenta contra a equipe e comissão. Não é o que a gente espera. Recebemos no Brasil todas as seleções muito bem, colocamos tudo à disposição deles, mas quando vamos jogar fora do Brasil, principalmente aqui.... chega a ser absurda a recepção que nós tivemos aqui. Fica minha indignação. Espero que a Conmebol tome providências e que isso não aconteça mais."

