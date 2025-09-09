Sabino conquista Crespo e vive maior sequência como titular no São Paulo

Além de recuperar o futebol do São Paulo, o técnico Hernán Crespo também foi responsável por impulsionar as individualidades de alguns atletas. Um exemplo disso é o zagueiro Sabino, que vive sua maior sequência como titular pelo Tricolor Paulista.

O defensor de 28 anos disputou os 90 minutos dos últimos seis jogos do São Paulo. Antes, a maior série do jogador como titular na equipe são-paulina era de apenas três jogos - meta alcançada três vezes. Ele jogou os dois jogos das oitavas de final da Libertadores, contra o Atlético Nacional-COL, e também os duelos contra Vitória, Sport, Atlético-MG e Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro.

Além da sequência entre os 11 iniciais, Sabino também ostenta uma série de 17 jogos seguidos. O zagueiro entrou em campo em todos os compromissos do Tricolor desde o dia 27 de maio, saindo do banco em cinco ocasiões e sendo titular nas outras 12.

Além disso, o defensor é um dos poucos jogadores que disputaram todas as 14 partidas do São Paulo sob o comando de Crespo. Quem também possui a marca é o volante Bobadilla, outro em ascensão com o novo comandante.

Sabino começou a ganhar espaço no São Paulo no segundo semestre de 2024, ainda sob o comando de Luis Zubeldía. O zagueiro somou atuações sólidas que o fizeram renovar seu contrato com o Tricolor até o final de 2026. Ao todo, o atleta tem 47 jogos e dois gols com a camisa são-paulina.