Ronda Rousey descarta participação no UFC Casa Branca: "Tenho coisa melhor para fazer"

Nos últimos meses, Ronda Rousey tem atiçado a curiosidade dos fãs ao publicar com cada vez mais frequência treinos e atividades de luta em suas redes sociais. O movimento, para muitos, poderia ser um indício de que a ex-campeã peso-galo (61 kg) do UFC estaria se preparando para um eventual retorno. Alguns rumores, inclusive, apontavam para uma volta no aguardado card programado para a 'Casa Branca', dada a magnitude de 'Rowdy' no ramo. Mas tal possibilidade foi devidamente descartada pela própria judoca.

Em recente entrevista ao podcast 'The Lapsed Fan', Ronda fechou as portas para um retorno em junho de 2026, janela em que o evento do UFC na Casa Branca deve ocorrer. Maior estrela que o MMA feminino já produziu, a judoca americana seria uma adição e tanto ao show, que celebra os 250 anos da 'Independência dos Estados Unidos'. No entanto, ao menos por ora, Rousey parece estar mais focada em exercer sua maternidade.

"Não vou lutar na Casa Branca. Quer dizer, depois do Mike Tyson ser a maior luta do ano (contra Jake Paul), você nunca diz nunca (sobre um eventual retorno à ativa). Mas eu não vou lutar na p*** da Casa Branca. Tenho coisas melhores para fazer. Meu filho precisa de macarrão", frisou Rousey.

Lenda do MMA

Medalhista de bronze na Olimpíada de Pequim, em 2008, a judoca migrou para o MMA profissional três anos depois e, rapidamente, se tornou a principal e mais popular figura da modalidade entre as mulheres. A americana - campeã peso-galo do Strikeforce e do UFC - foi diretamente responsável pela inclusão do MMA feminino no Ultimate e pela popularização das lutas entre mulheres no mundo.

Dentro do octógono, Ronda Rousey se manteve imbatível durante anos, usando seu grappling como principal arma para derrotar suas adversárias. Sua queda veio em 2015, ao ser nocauteada por Holly Holm, perdendo o cinturão até 61 kg do Ultimate. Na sequência, no que marcou sua última luta no UFC, 'Rowdy' foi superada pela baiana Amanda Nunes. Mesmo assim, a americana deixou o esporte como uma verdadeira lenda do MMA e com uma importância que a coloca entre as maiores de todos os tempos.

